يا فرحة ما تمت، إيقاف القيد للمرة الثانية في الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إيقاف قيد نادي الزمالك بشكل رسمي، للمرة الثانية بسبب قضية رابعة.

ولم يوضح السيستم الخاص بالفيفا سبب إيقاف القيد واكتفى بذكر إنها بسبب قضية. 

 

رسميا إيقاف قيد نادي الزمالك بقرار من فيفا

وأعلن الفيفا رسميًّا عبر موقعه الرسمي الأحد الماضي إيقاف القيد بنادي الزمالك ومنع القلعة البيضاء من ضم صفقات جديدة بسبب ثلاث قضايا لم يذكرهم أيضًا.

مباراة الزمالك وبيراميدز

وفاز الزمالك على نظيره بيراميدز بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء امس الخميس، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبو ظبي.

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، الأحد المقبل، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة.

