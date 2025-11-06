الأهلي يتحرك لتجديد عقد مصطفى شوبير 4 مواسم

18 حجم الخط

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة النادي الأهلي تستعد لفتح ملف تجديد عقد حارس المرمى مصطفى شوبير خلال الفترة المقبلة، بعد دخول عقده الحالي في موسمه الأخير.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الأهلي يعتزم التواصل مع اللاعب ووالده الإعلامي أحمد شوبير خلال الأيام القادمة، لتقديم عرض رسمي بتمديد العقد لمدة 4 مواسم إضافية بخلاف الموسم المتبقي في عقده الحالي.

وتابع: يأتي هذا التحرك في ظل رغبة النادي في الحفاظ على استقرار مركز حراسة المرمى، بعد الأداء المميز الذي قدمه شوبير خلال مشاركته الأخيرة مع الفريق، واعتباره أحد العناصر الواعدة في صفوف الأهلي خلال المرحلة المقبلة.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبو ظبي.

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، الأحد المقبل، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة.

