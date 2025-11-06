الخميس 06 نوفمبر 2025
السوبر المصري، بيراميدز يكشف طبيعة إصابة محمود مرعي أمام الزمالك

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن إصابة المدافع محمود مرعي في العضلة الخلفية خلال الشوط الأول من مباراة الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال باستاد آل نهيان في أبوظبي.

وحل المدافع علي جبر قائد الفريق بديلا لـ محمود مرعي في الشوط الثاني من اللقاء.

المنيري أوضح أن مرعي سيخضع لفحوصات طبية وأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة.

 

 

مباراة بيراميدز والزمالك 

ويسيطر التعادل السلبي على مباراة الزمالك ضد بيراميدز، في اللقاء المقام مساء اليوم الخميس، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

 

تشكيل الزمالك ضد بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، محمود بنتايج، ناصر ماهر.

خط الهجوم: عمرو ناصر، عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وسيف جعفر وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وأحمد شريف وسيف الجزيري.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - مروان حمدي.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

وسيقام نهائي كأس السوبر المصري يوم الأحد المقبل، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والفائز من مواجهة الزمالك بيراميدز.

