كأس السوبر المصري يغازل بيراميدز.. هل يحقق السماوي اللقب الخامس؟.. موسمان وش السعد وآخر استثنائي بـ 3 ألقاب.. يورتشيتش كلمة السر.. وهذا طريقه للتتويج باللقب

18 حجم الخط

بات لقب كأس السوبر المصري 2025 يغازل فريق بيراميدز الذي اقترب من تحقيق موسم استثنائي خلال تاريخه.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك

ويلتقي بيراميدز والزمالك في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي، من مساء اليوم الخميس على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي في مباراة نصف نهائي السوبر المصري للأبطال.

طريق بيراميدز في كأس السوبر المصري 2025

وفي حال تخطي فريق بيراميدز نظيره الزمالك في نصف نهائي السوبر المصري سيلتقي مع الفائز من الأهلي وسيراميكا في نهائي البطولة الذي يقام الأحد 9 نوفمبر في الساعة 5:30 مساء.

4 بطولات في موسمين

حقق فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش أربع القاب خلال موسمين هي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي وكأس القارات الثلاث لأول مرة في تاريخه.

ورغم انتقال ملكية بيراميدز من الأسيوطي موسم 2018 إلا أن البطولات خاصمته خلال الست سنوات الأولى، لينجح بعدها في حصد أربعة ألقاب خلال موسمين فقط.

بيراميدز يحصد اللقب الأول

في ليلة مليئة بالإثارة والترقب في الـ31 من أغسطس 2024 استطاع نادي بيراميدز أن يكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات كرة القدم المصرية، بعد تتويجه بلقب كأس مصر لموسم 2023-2024 كأول بطولة يفوز بها.

اللقب الثاني

ثم نجح بيراميدز في الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية 2024-2025 في الثاني من يونيو 2025.

بطل القارات الثلاث

وكان ثالث ألقابه الفوز بكأس القارات الثلاث ببطولة الانتركونتيننتال، بعد الفوز على الأهلي السعودي في الـ24 من سبتمبر 2025.

لقب السوبر الافريقي

وفي الـ18 من أكتوبر 2025 يحصد لقب السوبر الإفريقي علي حساب نهضة بركان المغربي باستاد الدفاع الجوي.

وتوج فريق نادي بيراميدز بلقب كاس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي.

من هو نادي بيراميدز؟

الفريق السماوي الذي يملكه رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي سجل اسمه بحروف من ذهب عالميا وافريقيا ومحليا في اقل من موسمين وفرض نفسه علي خريطة الكبار فرض اسمه في عالم الكرة الأفريقية في غضون سنوات معدودة.

بيراميدز بدأ فريق استثماري في الكرة المصرية بعد أن اشتري المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية نادي الأسيوطي سبورت الذي كان مملوكًا لرجل الأعمال المصري محمود الأسيوطي في صيف عام 2018.

اشترى رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية النادي واسمه ورخصته من مالكه محمود الأسيوطي، وانتقل النادي مسافة 400 كيلومتر إلى القاهرة، حيث استأجر تركي آل الشيخ منتجع الأسيوطي ليكون مقرًا للنادي الذي تغير اسمه من الأسيوطي سبورت إلى اسمه الحالي نادي الأهرام أو بيراميدز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.