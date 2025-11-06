اتحاد تواركة المغربي يطلب 1.5 مليون دولار للموافقة على انتقال فؤاد الزهواني إلى الأهلي

18 حجم الخط

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة نادي اتحاد تواركة المغربي حددت شروطها للموافقة على رحيل لاعبه الشاب فؤاد الزهواني، مواليد 2006، بعد وجود اتصالات من وسطاء لمعرفة تفاصيل التفاوض بشأن انتقاله إلى النادي الأهلي.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن النادي لا يمانع في انتقال اللاعب، لكن بشرط الحصول على مبلغ يقارب 1.5 مليون دولار، إلى جانب نسبة 30% من عائد إعادة البيع في حال انتقاله مستقبلًا لأي نادٍ آخر.

وأشار إلى أن إدارة اتحاد تواركة تضع مصلحة اللاعب والنادي في الاعتبار، وأنها تنتظر وصول عرض رسمي من الأهلي أو أي نادٍ آخر من أجل بدء المفاوضات بشكل مباشر، خاصة في ظل متابعة عدة أندية عربية وأوروبية لموهبة الزهواني في الفترة الأخيرة.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبو ظبي.

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، الأحد المقبل، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة.

