الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد تواركة المغربي يطلب 1.5 مليون دولار للموافقة على انتقال فؤاد الزهواني إلى الأهلي

فؤاد الزهواني
فؤاد الزهواني
18 حجم الخط

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة نادي اتحاد تواركة المغربي حددت شروطها للموافقة على رحيل لاعبه الشاب فؤاد الزهواني، مواليد 2006، بعد وجود اتصالات من وسطاء لمعرفة تفاصيل التفاوض بشأن انتقاله إلى النادي الأهلي.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن النادي لا يمانع في انتقال اللاعب، لكن بشرط الحصول على مبلغ يقارب 1.5 مليون دولار، إلى جانب نسبة 30% من عائد إعادة البيع في حال انتقاله مستقبلًا لأي نادٍ آخر.

وأشار إلى أن إدارة اتحاد تواركة تضع مصلحة اللاعب والنادي في الاعتبار، وأنها تنتظر وصول عرض رسمي من الأهلي أو أي نادٍ آخر من أجل بدء المفاوضات بشكل مباشر، خاصة في ظل متابعة عدة أندية عربية وأوروبية لموهبة الزهواني في الفترة الأخيرة.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبو ظبي.

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، الأحد المقبل، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي اتحاد تواركة المغربي فؤاد الزهواني

مواد متعلقة

تعادل أوتريخت مع بورتو 1-1 في الدوري الأوروبي

السوبر المصري، بيراميدز يكشف طبيعة إصابة محمود مرعي أمام الزمالك

ماييلي يقود بيراميدز في مواجهة الزمالك بنصف نهائي السوبر المصري

يورتشيتش يلقي محاضرته الأخيرة للاعبي بيراميدز قبل مواجهة الزمالك (صور)

كأس السوبر المصري يغازل بيراميدز.. هل يحقق السماوي اللقب الخامس؟.. موسمان وش السعد وآخر استثنائي بـ 3 ألقاب.. يورتشيتش كلمة السر.. وهذا طريقه للتتويج باللقب

باير ليفركوزن يخطف فوز صعب من بنفيكا بهدف في دوري أبطال أوروبا

برئاسة أيمن الشريعي، تشكيل مجلس إدارة نادي إنبي الجديد

لاعبو سيراميكا يتفقدون ملعب مباراة الأهلي في كأس السوبر (فيديو)

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، روما يتقدم على رينجرز 0/2 في الشوط الأول

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

هل يمكن فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط في بنك مصر؟

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة العجوز في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المعاصي

فضل قراءة سورة يس ليلة الجمعة للميت

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية