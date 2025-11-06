الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعادل أوتريخت مع بورتو 1-1 في الدوري الأوروبي

بورتو
بورتو
18 حجم الخط

تعادل فريقا أوتريخت مع بورتو ايجابيا بهدف لكل فريق خلال لقائهما بالجولة الرابعة ببطولة الدوري الأوروبي.

أحرز هدف أوتريخت ميجيل روبريفيز في الدقيقة 48 وتعادل بورتو لاعبه يورخا ساينز في الدقيقة 66.

حقق فريق فرايبورج الألماني الفوز علي نظيره نيس الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف،في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي

وسجل ثلاثية فرايبورج كل من: يوهان مانزامبي في الدقيقة 29 وفينسينزو جريفو في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، ديري شيرهانت في الدقيقة 42. 

وجاء هدف نيس الوحيد عن طريق كيفين كارلوس في الدقيقة 25. 

تشكيل نيس أمام فرايبورج 

نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي

روما 1 - 2 فيكتوريا بيلزن
فينورد 3 - 1 باناثينايكوس
نادي ليل 3 - 4 باوك
سالزبورج 2 - 3 فرينكفاروزي
فنربخشة 1 - 0 شتوتجارت
سبورتينج براجا 2 - 0 سرفينا زفيزدا
ليون 2 - 0 بازل
سيلتك 2 - 1 شتورم جراتس
مكابي تل أبيب 0 - 3 ميتييلاند
يانج بويز 3 - 2 لودوجوريتس
فرايبورج 2 - 0 أوترخت
نوتينجهام 2 - 0 بورتو
ستيوا بوخارست 1 - 2 بولونيا
سيلتا فيجو 2 - 1 نيس
مالمو 1 - 1 دينامو زغرب
جو أهيد إيجلز 2 - 1 أستون فيلا
جينك 0 - 0 ريال بيتيس
بران 3 - 0 رينجرز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى الأوروبي أوتريخت مع بورتو أوتريخت بورتو

مواد متعلقة

السوبر المصري، بيراميدز يكشف طبيعة إصابة محمود مرعي أمام الزمالك

ماييلي يقود بيراميدز في مواجهة الزمالك بنصف نهائي السوبر المصري

يورتشيتش يلقي محاضرته الأخيرة للاعبي بيراميدز قبل مواجهة الزمالك (صور)

كأس السوبر المصري يغازل بيراميدز.. هل يحقق السماوي اللقب الخامس؟.. موسمان وش السعد وآخر استثنائي بـ 3 ألقاب.. يورتشيتش كلمة السر.. وهذا طريقه للتتويج باللقب

باير ليفركوزن يخطف فوز صعب من بنفيكا بهدف في دوري أبطال أوروبا

برئاسة أيمن الشريعي، تشكيل مجلس إدارة نادي إنبي الجديد

لاعبو سيراميكا يتفقدون ملعب مباراة الأهلي في كأس السوبر (فيديو)

بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك بالسوبر المصري(فيديو)

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

ابنة كريم محمود عبد العزيز تثير الجدل بسبب الهجوم على دينا الشربيني وروبي

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

هل يمكن فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط في بنك مصر؟

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

خدمات

المزيد

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

هل يمكن فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط في بنك مصر؟

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل قراءة سورة يس ليلة الجمعة للميت

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز طلاق زوجتي إذا كانت لا تبادلني نفس المشاعر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية