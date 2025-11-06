ماييلي يقود بيراميدز في مواجهة الزمالك بنصف نهائي السوبر المصري

18 حجم الخط

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك في إطار مواجهات كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - مروان حمدي

موعد مباراة بيراميدز والزمالك

ويلتقي بيراميدز والزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي، في إطار نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

ووصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد آل نهيان استعدادا لخوض مباراة الزمالك في إطار مواجهات كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات.

وألقى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني محاضرة على اللاعبين قبيل التحرك لشرح خطة اللعب والتشكيل المقرر خوض اللقاء به.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي على أن يكون في وداع اللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم بالفوز والتأهل للنهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.