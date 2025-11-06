الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ماييلي يقود بيراميدز في مواجهة الزمالك بنصف نهائي السوبر المصري

بيراميدز
بيراميدز
18 حجم الخط

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك في إطار مواجهات كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - مروان حمدي

موعد مباراة بيراميدز والزمالك 

ويلتقي بيراميدز والزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي، في إطار نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

ووصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد آل نهيان استعدادا لخوض مباراة الزمالك في إطار مواجهات كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات.

وألقى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني محاضرة على اللاعبين قبيل التحرك لشرح خطة اللعب والتشكيل المقرر خوض اللقاء به.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي على أن يكون في وداع اللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم بالفوز والتأهل للنهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السوبر المصرى كأس السوبر المصري الزمالك بيراميدز مباراة بيراميدز والزمالك

مواد متعلقة

يورتشيتش يلقي محاضرته الأخيرة للاعبي بيراميدز قبل مواجهة الزمالك (صور)

كأس السوبر المصري يغازل بيراميدز.. هل يحقق السماوي اللقب الخامس؟.. موسمان وش السعد وآخر استثنائي بـ 3 ألقاب.. يورتشيتش كلمة السر.. وهذا طريقه للتتويج باللقب

باير ليفركوزن يخطف فوز صعب من بنفيكا بهدف في دوري أبطال أوروبا

برئاسة أيمن الشريعي، تشكيل مجلس إدارة نادي إنبي الجديد

لاعبو سيراميكا يتفقدون ملعب مباراة الأهلي في كأس السوبر (فيديو)

بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك بالسوبر المصري(فيديو)

مدرب بيراميدز: سنفوز على الزمالك ولا تهمني مواجهة الأهلي بنهائي السوبر (فيديو وصور)

أحمد الشناوي يعلق على خروجه من حسابات حسام حسن

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

مدير ترميم بالمتحف الكبير يكشف مفاجأة عن درع توت عنخ آمون

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

الحماية المدنية تنقذ قرية بالشرقية من كارثة بعد اشتعال سيارة وقود داخل محطة بنزين (فيديو وصور)

تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في سيراميكا بنصف نهائي السوبر المصري

حريق هائل في محطة بنزين بالشرقية (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

البلدي ترتفع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تراجع سعر الريال القطري في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يحذر طلاب جامعة المنوفية الأهلية من المراهنات الإلكترونية والدارك ويب

حكم الدخول في صلاة الجماعة لمن لم يجد مكانا في الصف

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالوحدة والانعزال عن الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية