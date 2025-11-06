ديباتي يطلب 1.5 مليون دولار سنويًا للانضمام إلى النادي الأهلي

18 حجم الخط

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن المهاجم الإيفواري إبراهيما ديباتي، لاعب نادي جايز السويدي، اشترط الحصول على راتب سنوي يبلغ 1.5 مليون دولار في حال انتقاله إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب أكد عبر وسطاء أن هذا المبلغ يمثل ضعف راتبه الحالي مع ناديه السويدي، مشيرًا إلى أن ما يتردد عن طلبه الحصول على 900 ألف دولار فقط غير دقيق.

وأضاف أن إدارة التعاقدات في النادي الأهلي تتابع ملف ديباتي ضمن عدد من الأسماء المرشحة لدعم خط الهجوم، على أن يُحسم القرار النهائي وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة ييس توروب ومتطلبات المرحلة المقبلة.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبو ظبي.

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، الأحد المقبل، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة.

