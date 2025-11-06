الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

روح رياضية والتقاط للصور بين لاعبي الزمالك وبيراميدز قبل مباراة السوبر

لاعبو الزمالك وبيراميدز
لاعبو الزمالك وبيراميدز
18 حجم الخط

كأس السوبر المصري، التقط لاعبو نادي الزمالك وبيراميدز، صورا تذكارية وظهرت الروح الرياضية بينهم، قبل المباراة التي ستقام بعد قليل.

ويلتقي فريق نادي الزمالك، نظيره بيراميدز في مواجهة نارية اليوم الخميس، على ملعب استاد آل نهيان فى العاصمة الإماراتية أبو ظبي في نصف نهائى بطولة كأس السوبر المصري.

هدافو مباريات الزمالك وبيراميدز

ويتربع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، على قمة ترتيب هدافي مواجهات الأبيض أمام بيراميدز.

ونجح أشرف بن شرقي في تسجيل 4 أهداف عندما كان لاعبًا للزمالك، ويأتي مصطفى محمد مهاجم الأبيض السابق في الوصافة برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع زميله محمود علاء، وإبراهيم عادل جناح بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي الحالي.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

ويظل التاريخ شاهدا على 23 مواجهة بين الفريقين منها أربع مباريات حين كان بيراميدز يسمى الأسيوطى، وخاض الفريقان 18 مباراة فى الدورى، وأربع مباريات فى كأس مصر، ومباراة واحدة فى السوبر المصري.

ارتباك في الزمالك..عبد الرؤوف يفاضل بين صبحي وعواد أمام بيراميدز بالسوبر المصري

السعيد وجابر يعقدان جلسات تحفيزية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

وتغلب الزمالك عشر مرات، بينما تفوق بيراميدز فى ثلاث فقط وتعادل الفريقان عشر مرات، والمرة الوحيدة التى تواجها فيها بنصف نهائي كأس السوبر الموسم الماضي وفاز الزمالك بركلات الترجيح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك بيراميدز الزمالك وبيراميدز نادي بيراميدز السوبر المصرى بطولة السوبر المصري بيراميدز والزمالك

مواد متعلقة

ارتباك في الزمالك..عبد الرؤوف يفاضل بين صبحي وعواد أمام بيراميدز بالسوبر المصري

أول ظهور لمدرب حراس الزمالك الجديد بعد تصدره التريند بسبب ناد إسرائيلي (فيديو)

أحمد عبد الرؤوف: فخور بتمثيل الزمالك في الإمارات، والكل مستعد لمواجهة بيراميدز

بدء تركيب النجيلة الخاصة بملاعب الناشئين في نادي الزمالك (صور)

هشام نصر يطمئن على ترتيبات سفر بعثة الزمالك إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري

بعثة الزمالك تغادر إلى الإمارات استعدادا لخوض منافسات السوبر المصري (صور)

جون إدوارد يعقد جلسات مع لاعبي الزمالك لتحفيزهم من أجل حصد لقب السوبر

5 غيابات عن قائمة الزمالك المسافرة إلى السوبر المصري

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

الحماية المدنية تنقذ قرية بالشرقية من كارثة بعد اشتعال سيارة وقود داخل محطة بنزين (فيديو وصور)

مدير ترميم بالمتحف الكبير يكشف مفاجأة عن درع توت عنخ آمون

تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في سيراميكا بنصف نهائي السوبر المصري

حريق هائل في محطة بنزين بالشرقية (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

البلدي ترتفع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تراجع سعر الريال القطري في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يحذر طلاب جامعة المنوفية الأهلية من المراهنات الإلكترونية والدارك ويب

حكم الدخول في صلاة الجماعة لمن لم يجد مكانا في الصف

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالوحدة والانعزال عن الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية