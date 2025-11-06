يورتشيتش يلقي محاضرته الأخيرة للاعبي بيراميدز قبل مواجهة الزمالك (صور)

18 حجم الخط

غادر فريق نادي بيراميدز مقر فندق إقامته في أبوظبي في طريقه إلى استاد آل نهيان استعدادا لخوض مباراة الزمالك في إطار مواجهات كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات.

وألقى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني محاضرة على اللاعبين قبيل التحرك لشرح خطة اللعب والتشكيل المقرر خوض اللقاء به.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك

ويلتقي بيراميدز والزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي، في إطار نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي على أن يكون في وداع اللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم بالفوز والتأهل للنهائي.

