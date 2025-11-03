نائب محافظ بني سويف يشهد احتفالية تسليم 29 منحة دراسية لطلاب كليات القمة

شهدت محافظة بني سويف احتفالية تسليم 29 منحة دراسية جامعية للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، والمقدمة من إحدى المؤسسات الأهلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبحضور الدكتور بلال حبش نائب المحافظ، والدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي العمل المجتمعي بالمحافظة.

أقيمت الاحتفالية بقاعة ديوان عام محافظة بني سويف، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار دعم الطلاب المتفوقين من أبناء الأسر الأولى بالرعاية والطلاب ذوي الهمم، وتشجيعهم على استكمال مسيرتهم التعليمية بكليات القمة في الجامعات الحكومية.

وخلال كلمته، نقل نائب محافظ بني سويف، تحيات وشكر المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للقائمين على تنفيذ المبادرة، مشيدًا بدور المؤسسات الأهلية كشريك أساسي لأجهزة الدولة في تنفيذ خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، مؤكدًا أن بني سويف كانت من المحافظات الرائدة في دعم منظمات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030.

من جانبها، أعربت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية، مشيرة إلى دعم محافظ بني سويف الدائم للعمل الأهلي، والذي تُوج بتوقيع أول وثيقة لتوحيد وتنظيم جهود مؤسسات المجتمع المدني تحت إشراف نائب المحافظ، مؤكدة أن المبادرة تمثل نموذجًا يحتذى به في تكامل دور المجتمع الأهلي مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، كما دعت الطلاب إلى تعزيز روح التطوع كجزء أصيل في بناء الشخصية المصرية الحديثة.

فيما أوضحت الدكتورة غادة فاروق رئيس المؤسسة الأهلية، أن المنح شملت 11 منحة بكلية الطب البشري، و7 بالتمريض، و3 بالهندسة، و2 بالألسن، و2 بالصيدلة، و2 بطب الأسنان، ومنحة واحدة بكلٍ من كليتي العلاج الطبيعي وهندسة البترول، إضافة إلى منحة لطالب من ذوي الهمم، مؤكدة أن المؤسسة أسهمت من خلال هذه المبادرات في دعم مئات الطلاب المتفوقين خلال السنوات الماضية.

وفي ختام الاحتفالية، سلّم نائب محافظ بني سويف، الطلاب وثائق المنح، مهنئًا إياهم وأسرهم على هذا الإنجاز، وداعيًا إياهم إلى المضي قدمًا في تحقيق التميز العلمي والتوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية لمواكبة التطورات الحديثة في التعليم.

