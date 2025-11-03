الإثنين 03 نوفمبر 2025
رئيس مدينة إهناسيا: لا مكان للروتين ومكتبي مفتوح للمواطنين

احمد توفيق رئيس إهناسيا
احمد توفيق رئيس إهناسيا ببني سويف ـ في أول يوم عمل، فيتو

أكد أحمد توفيق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا بـ محافظة بني سويف، أنه بدأ أول أيام عمله عقب تسلمه مهام منصبه الجديد، مؤكدًا أن «باب مكتبي مفتوح دائمًا أمام المواطنين»، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تواجدًا ميدانيًا مستمرًا في الشوارع والقرى والعزب، والعمل من اللحظة الأولى على حل مشكلات المركز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

رئيس إهناسيا ببني سويف: مكتبي مفتوح للمواطنين

 

وأوضح رئيس إهناسيا ببني سويف، أن الهدف هو الوصول إلى المواطن في مكانه والاستماع إلى مطالبه عن قرب، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بملف تحسين الخدمات والتواصل المباشر مع الأهالي ومتابعة المشروعات الخدمية على أرض الواقع.

 

واختتم رئيس مركز إهناسيا ببني سويف تصريحاته قائلًا: «نعمل من الميدان لا من المكاتب، هدفنا أن يشعر المواطن بثمار الجهد على أرض الواقع، وسنعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤية المحافظة في تقديم خدمة تليق بأهالي مركز ومدينة إهناسيا».

 

صيانة وإنارة ورفع إشغالات في أول يوم عمل

 

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة أحمد توفيق عددًا من الجهود الميدانية المكثفة لتحسين مستوى الخدمات، حيث قام رئيس المركز بجولة تفقدية بشوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين من أمام المحال التجارية بشوارع جمال عبد الناصر، ممدوح مصطفى، والمرور، كما تفقد الوحدة المحلية لقرية العواونة لمتابعة أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة، وعقد اجتماعًا مع رئيس الوحدة ومديري الأقسام لحثهم على سرعة الإنجاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وفي إطار تحسين البنية التحتية، نفذ قسم الكهرباء أعمال صيانة للكشافات بمحول الصفيح 1، والكازينو، ورمضان، مع الالتزام بنسبة الترشيد وفق التعليمات، كما قامت الوحدة المحلية لقرية النويرة بفك الشدة الخشبية وإلزام المواطن بالالتزام بحدود البناء وفقًا للترخيص الصادر.

 

التصالح والتقنين والتصدي للبناء المخالف في المهد

 

كما شهدت الوحدات القروية بـ مركز إهناسيا ببني سويف جهودًا في تمهيد الطرق، رفع التراكمات والمخلفات الصلبة، وصيانة الكشافات، إلى جانب متابعة ملفات التصالح والتقنين والتصدي لأي أعمال بناء مخالفة في المهد، فيما تم المرور على الوحدات الصحية بالقرى للتأكد من حسن سير العمل والانضباط، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

الجريدة الرسمية