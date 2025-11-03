الإثنين 03 نوفمبر 2025
بالأسماء، إصابة أسرة من 4 أفراد في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

إصابة أسرة من 4 أفراد
إصابة أسرة من 4 أفراد في إنقلاب دراجة بخارية

شهدت محافظة بني سويف حادث سقوط سيدة من على دراجة بخارية كان يقودها زوجها بالطريق الزراعي بالقرب من منطقة السحارة التابعة لمركز بني سويف، ما أسفر عن إصابة أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

 

بلاغ إصابة 4 من أسرة واحدة في بني سويف

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث كروري، إثر سقوط سيدة من على دراجة بخارية كان يقودها زوجها بالطريق الزراعي بالقرب من منطقة السحارة التابعة لدائرة مركز شرطة بني سويف ونتج عن الحادث إصابة أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد.

 

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور هاني همام مدير الفرع، بسيارتين إنتقلتا إلى موقع البلاغ فور ورود البلاغ لغرفة العمليات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

 

من موقع الحادث
من موقع الحادث

 

والمصابين هم: رحمة محمد أحمد، البالغة من العمر 25 عامًا، بإشتباه كسر في القدم اليسرى، ومحمود قرني شحاتة، 31 عامًا، بجرح قطعي في القدم اليسرى، كما أُصيبت الطفلتان آيات محمود قرني، 7 سنوات، ومكة محمود قرني، 4 سنوات، بجرح قطعي وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

 

نقل الأسرة إلى مستشفى بني سويف التخصصي

 

وصّرح مصدر طبي بـ مستشفى بني سويف التخصصي، بإن الحالة الصحية للأسرة مستقرة، وقد تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، مع بقاء الأم تحت الملاحظة لحين التأكد من مدى خطورة الكسر المشتبه به، بينما تم الإطمئنان الزوج والطفلتان بقسم الاستقبال بعد اجراء الفحوصات الطبية والمعملية للإطمئنان على حالتهم العامة.

 

وجرى إتخاذ الاجراءات الإجارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، فيما تم تسيير حركة المرور عقب رفع اثار الحادث من نهر الطريق، فور نقل المصابين للمستشفى.

 

 

 

شاهد عيان: الجنزير شد ملابس الزوجة 

 

وأكد أحد شهود العيان، أن الحادث وقع أثناء سير أحد الزوج بنهر الطريق مستقلًا دراجته البخارية وبرفقته زوجته وطفلتاه على الطريق الزراعي بالقرب من منطقة السحارة، وفجأة أختل توازن الدراجة بعدما تشابك «الجنزير» بملابس الزوجة، مما تسبب في جذبها بقوة وسقوطها أرضًا، ما أدى إلى سقوط الزوج والطفلتين أيضًا على الطريق وإحداث إثابتهم، ولولا العناية الإلهية لفقدت الأسرة كاملة حياتهم لسقوطهم بوسط الطريق تزامنًا مع مرور السيارات.

 

