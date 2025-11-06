أخبار الرياضة اليوم: الأهلي والزمالك يضربان موعدا في نهائي السوبر المصري.. محمد صلاح مرشح لجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم 2025.. جوارديولا يتغزل في نجم مانشستر سيتي

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

فاز الزمالك على نظيره بيراميدز بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

بهذه النتيجة يضرب الزمالك موعدا مع الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

فاز الأهلي على سيراميكا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين الإماراتي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

سجل هدفي الأهلي، محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 وجراديشار في الدقيقة 52، بينما أحرز هدف سيراميكا اللاعب مروان عثمان في الدقيقة 41.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا، مساء اليوم الخميس، عن القائمة النهائية للمرشحين لـ جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم للعام الحالي 2025، وعلى رأسهم محمد صلاح.

كما ضمت القائمة عددًا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وعلى رأسهم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، والإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ، إلى جانب ثلاثي برشلونة: لامين يامال، بيدري، ورافينيا.

حصد ناصر ماهر نجم نادي الزمالك جائزة رجل مباراة فريقه أمام بيراميدز، والتي جرت مساء اليوم الخميس، في نصف نهائي السوبر المصري.

وفاز الزمالك على نظيره بيراميدز بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، مساء اليوم الخميس، بشكل رسمي، عن اللاعبين المرشحين للتواجد بالتشكيلة المثالية للعام الجاري، ذا بيست 2025، والتي شهدت تواجد نجم الكرة السعودية، سالم الدوسري.

وبحسب بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للتواجد بتشكيلة العام العام، شهدت تواجد سالم الدوسري، نجم الهلال والمنتخب السعودي.

حصد المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، جائزة رجل المباراة بعد تألقه في مواجهة سيراميكا كليوباترا، التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة بمدينة العين الإماراتية.

وفاز الأهلي على سيراميكا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين الإماراتي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

سقط منتخب المغرب تحت 17 عاما بخسارة مدوية أمام منتخب البرتغال بنتيجة 0/6، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين 2025 والتي تقام في قطر.

منتخب المغرب سقط أمام نظيره اليابان، بهدفين نظيفين، في الجولة الأولى ليحصد أبناء الساموراي أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع بدوري أبطال أوروبا.

وسيتم اختيار الفائز بالجائزة بناءً على تصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.

تغنى المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بلاعبه فيل فودين الذي أصبح جاهزا لقيادة مانشستر سيتي للتتويج بالألقاب.

وقاد فودين مانشستر سيتي للفوز4-1 على بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفين ليحرز أول أهدافه الأوروبية هذا الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.