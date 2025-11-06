الخميس 06 نوفمبر 2025
جماهير الزمالك تشن هجوما على حكم مباراة بيراميدز بنصف نهائي السوبر (فيديو)

كأس السوبر المصري، شنت جماهير نادي الزمالك هجوما على الحكم محمد معروف الذي يدير مباراة الأبيض أمام بيراميدز، مساء اليوم الخميس.

ويواجه فريق نادي الزمالك، نظيره بيراميدز حاليا، على ملعب ستاد آل نهيان فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى في نصف نهائى بطولة كأس السوبر المصري، والذي انتهى شوطه الأول بالتعادل السلبي.

هدافو مباريات الزمالك وبيراميدز

ويتربع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، على قمة ترتيب هدافي مواجهات الأبيض أمام بيراميدز.

ونجح أشرف بن شرقي في تسجيل 4 أهداف عندما كان لاعبًا للزمالك، ويأتي مصطفى محمد مهاجم الأبيض السابق في الوصافة برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع زميله محمود علاء، وإبراهيم عادل جناح بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي الحالي.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

ويظل التاريخ شاهدا على 23 مواجهة بين الفريقين منها أربع مباريات حين كان بيراميدز يسمى الأسيوطى، وخاض الفريقان 18 مباراة فى الدورى، وأربع مباريات فى كأس مصر، ومباراة واحدة فى السوبر المصري.

 

وتغلب الزمالك عشر مرات، بينما تفوق بيراميدز فى ثلاث فقط وتعادل الفريقان عشر مرات، والمرة الوحيدة التى تواجها فيها بنصف نهائي كأس السوبر الموسم الماضي وفاز الزمالك بركلات الترجيح.

