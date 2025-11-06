ناصر ماهر رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري

18 حجم الخط

حصد ناصر ماهر نجم نادي الزمالك جائزة رجل مباراة فريقه أمام بيراميدز، والتي جرت مساء اليوم الخميس، في نصف نهائي السوبر المصري.

وفاز الزمالك على نظيره بيراميدز بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

بهذه النتيجة يضرب الزمالك موعدا مع الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

تشكيل الزمالك ضد بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، محمود بنتايج، ناصر ماهر.

خط الهجوم: عمرو ناصر، عدي الدباغ.

وتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وسيف جعفر وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وأحمد شريف وسيف الجزيري.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - مروان حمدي.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري يوم الأحد المقبل، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

