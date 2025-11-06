الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أليو ديانج رجل مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري

أليو ديانج
أليو ديانج
18 حجم الخط

حصد المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، جائزة رجل المباراة بعد تألقه في مواجهة سيراميكا كليوباترا، التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة بمدينة العين الإماراتية.

وفاز الأهلي على سيراميكا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين الإماراتي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

مباراة الأهلي وسيراميكا 

سجل هدفي الأهلي، محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 وجراديشار في الدقيقة 52، بينما أحرز هدف سيراميكا اللاعب مروان عثمان في الدقيقة 41.

وبهذه النتيجة يتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.

وسيقام النهائي يوم 9 نوفمبر الجاري، وهو نفس موعد مباراة تحديد المركز الثالث.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وديانج وزيزو.

خط الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي وجراديشار.

يجلس علي دكة بدلاء الأهلي أمام سيراميكا كل من: عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وأفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير ومحمد عبدالله.

تشكيل سيراميكا لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - جاستيس آرثر - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج -  كريم نيدفيد - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو  - سعد سمير - إبراهيم محمد - محمد رضا - أحمد هاني - حسين السيد - عمرو قلاوة - أيمن موكا - أحمد سمير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي اليو ديانج سيراميكا كليوباترا

مواد متعلقة

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الاهلي وسيراميكا في بطولة السوبر

لا أعذار، رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة سيراميكا بالسوبر

شاهد، وصول لاعبي الأهلي إلى استاد هزاع بن زايد لمواجهة سيراميكا بالسوبر

أفشة وبن رمضان الأبرز، دكة بدلاء الأهلي أمام سيراميكا في السوبر المصري

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا اليوم في نصف نهائي السوبر المصري بالإمارات

تعادل مثير بين برشلونة وكلوب بروج بثلاثية لكل فريق في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، برشلونة يتأخر أمام كلوب بروج بثنائية في الشوط الأول

لامين يامال يقود هجوم برشلونة لمباراة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

أليو ديانج رجل مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الحماية المدنية تنقذ قرية بالشرقية من كارثة بعد اشتعال سيارة وقود داخل محطة بنزين (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز طلاق زوجتي إذا كانت لا تبادلني نفس المشاعر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، أسعد بن سهل بن حنيف، سماه رسول الله وأطلق عليه كنيته

المزيد
الجريدة الرسمية