بسداسية نظيفة، خسارة مدوية لمنتخب المغرب أمام البرتغال في كأس العالم للناشئين

سقط منتخب المغرب تحت 17 عاما بخسارة مدوية أمام منتخب البرتغال بنتيجة 0/6، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين 2025 والتي تقام في قطر.

تشكيل منتخب المغرب أمام البرتغال

بلعروش – بلحسن – ابن صالح – وزان – باها – أيت الشيخ – حيداوي – الخلفيوي – البيادي – درداكي – زكري.

ثاني خسارة لمنتخب المغرب بكأس العالم للناشئين

منتخب المغرب سقط أمام نظيره اليابان، بهدفين نظيفين، في الجولة الأولى ليحصد أبناء الساموراي أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية.

موعد بطولة كأس العالم تحت 17 سنة 2025

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في الفترة من 3 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2025 في قطر.

وتُقام جميع المباريات حتى المباراة النهائية على ثمانية ملاعب ضمن مجمع أسباير الحديث في مدينة الريان، على بُعد نحو تسعة كيلومترات من وسط الدوحة.

أما النهائي فسيُقام في استاد خليفة الدولي، الذي يقع أيضًا داخل منطقة أسباير.

منتخبات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2025

آسيا: قطر (الدولة المضيفة)، السعودية، أوزبكستان، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، الإمارات العربية المتحدة، اليابان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، طاجيكستان، جمهورية كوريا

أفريقيا: بوركينا فاسو، كوت ديفوار، مالي، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس، زامبيا، مصر، أوغندا

الكونكاكاف: كندا، كوستاريكا، السلفادور، هايتي، هندوراس، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا الجنوبية: البرازيل، تشيلي، كولومبيا، فنزويلا، الأرجنتين، باراجواي، بوليفيا

أوقيانوسيا: فيجي، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا

أوروبا: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، جمهورية أيرلندا، سويسرا

وستكون هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا.

