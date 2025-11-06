الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بسداسية نظيفة، خسارة مدوية لمنتخب المغرب أمام البرتغال في كأس العالم للناشئين

المغرب والبرتغال
المغرب والبرتغال بكأس العالم للناشئين
18 حجم الخط

سقط منتخب المغرب تحت 17 عاما بخسارة مدوية أمام منتخب البرتغال بنتيجة 0/6، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين 2025 والتي تقام في قطر.

تشكيل منتخب المغرب أمام البرتغال

بلعروش – بلحسن – ابن صالح – وزان – باها – أيت الشيخ – حيداوي – الخلفيوي – البيادي – درداكي – زكري.

ثاني خسارة لمنتخب المغرب بكأس العالم للناشئين

منتخب المغرب سقط أمام نظيره اليابان، بهدفين نظيفين، في الجولة الأولى ليحصد أبناء الساموراي أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية.

موعد بطولة كأس العالم تحت 17 سنة 2025
وتقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في الفترة من 3 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2025 في قطر.

وتُقام جميع المباريات حتى المباراة النهائية على ثمانية ملاعب ضمن مجمع أسباير الحديث في مدينة الريان، على بُعد نحو تسعة كيلومترات من وسط الدوحة.

أما النهائي فسيُقام في استاد خليفة الدولي، الذي يقع أيضًا داخل منطقة أسباير.

منتخبات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2025

آسيا: قطر (الدولة المضيفة)، السعودية، أوزبكستان، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، الإمارات العربية المتحدة، اليابان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، طاجيكستان، جمهورية كوريا

أفريقيا: بوركينا فاسو، كوت ديفوار، مالي، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس، زامبيا، مصر، أوغندا

الكونكاكاف: كندا، كوستاريكا، السلفادور، هايتي، هندوراس، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا الجنوبية: البرازيل، تشيلي، كولومبيا، فنزويلا، الأرجنتين، باراجواي، بوليفيا

أوقيانوسيا: فيجي، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا

أوروبا: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، جمهورية أيرلندا، سويسرا

وستكون هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المغرب منتخب المغرب البرتغال منتخب البرتغال كاس العالم للناشئين

مواد متعلقة

4 مباريات قوية للمنتخبات العربية في كأس العالم للناشئين

موعد مباراة مصر وفنزويلا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

كأس العالم للناشئين، منتخب كندا يحقق ريمونتادا مثيرة ويفوز 2-1 على أوغندا

أمريكا تتخطى بوركينا فاسو بهدف في كأس العالم للناشئين

الأكثر قراءة

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

تفاصيل جديدة حول مقتل صاحب محل كشري شهير في حلوان

تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في سيراميكا بنصف نهائي السوبر المصري

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

بسداسية نظيفة، خسارة مدوية لمنتخب المغرب أمام البرتغال في كأس العالم للناشئين

هدده بمقطع ذكاء اصطناعي، شاب يبتز والده ماليًا ويثير الغضب (فيديو)

طلاب المجمع التعليمي بالإسماعيلية يودعون زميلهم ضحية حادث دهس الأتوبيس (صور)

خدمات

المزيد

تراجع سعر الريال القطري في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس

بعد صفقة الديار القطرية، تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدخول في صلاة الجماعة لمن لم يجد مكانا في الصف

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالوحدة والانعزال عن الآخرين

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

المزيد
الجريدة الرسمية