جوارديولا يتغزل في نجم مانشستر سيتي: سيقودنا للبطولات

تغنى المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بلاعبه فيل فودين الذي أصبح جاهزا لقيادة مانشستر سيتي للتتويج بالألقاب.

جوارديولا يشيد بفودين

وقاد فودين مانشستر سيتي للفوز4-1 على بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفين ليحرز أول أهدافه الأوروبية هذا الموسم.

وواجه اللاعب الصاعد من أكاديمية مانشستر سيتي صعوبات طوال الموسم الماضي، وكشف عن مشاكل خارج الملعب وإصابات أثرت عليه، لكن المؤشرات تشير إلى أن اللاعب 25 عامًا عاد إلى مستواه الأفضل، بعد أن كان أبرز لاعبي السيتي في حملة الفوز بالدوري الممتاز لموسم 2023-2024.

وقال جوارديولا: "فودين عاد، كم مرة رأينا فيها فودين يسجل هذه النوعية من الأهداف، افتقدنا هذا كثيرًا في الموسم الماضي، ولكن هذا الموسم أعتقد أنه سيساعدنا كثيرًا".

وأضاف: "واثق من تسجيل هذه الأهداف، لا يركل بقوة بل يضع الكرة ببساطة قرب القائم، إنها مثل تمريرة إلى الشباك، فودين رائع في ذلك".

وأكمل: "هو عاد هذا الموسم، ليس فودين فقط، كلنا عانينا في الموسم الماضي، عندما يكون فودين في هذا المستوى يتحرك بين الخطوط، وفي المساحات، ولمسته الأولى، واستدارته، ثم ركضه بسرعة والمجهود الدفاعي، كل ذلك على مستوى عالمي".

