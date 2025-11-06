محمد صلاح على رأس المرشحين لجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم 2025

18 حجم الخط

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا، مساء اليوم الخميس، عن القائمة النهائية للمرشحين لـ جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم للعام الحالي 2025، وعلى رأسهم محمد صلاح.

محمد صلاح وأشرف حكيمي في قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست

وشهدت القائمة النهائية هذا العام تواجد النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بعد تألقه اللافت خلال الموسم الحالي، إلى جانب الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما ضمت القائمة عددًا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وعلى رأسهم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، والإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ، إلى جانب ثلاثي برشلونة: لامين يامال، بيدري، ورافينيا.

قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست

هاري كين – إنجلترا (بايرن ميونخ)

كيليان مبابي – فرنسا (ريال مدريد)

نونو منديز – البرتغال (باريس سان جيرمان)

كول بالمر – إنجلترا (تشيلسي)

بيدري – إسبانيا (برشلونة)

رافينيا – البرازيل (برشلونة)

محمد صلاح – مصر (ليفربول)

فيتينيا – البرتغال (باريس سان جيرمان)

لامين يامال – إسبانيا (برشلونة)

عثمان ديمبلي – فرنسا (باريس سان جيرمان)

أشرف حكيمي – المغرب (باريس سان جيرمان)

