الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح على رأس المرشحين لجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم 2025

محمد صلاح
محمد صلاح
18 حجم الخط

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا، مساء اليوم الخميس، عن القائمة النهائية للمرشحين لـ جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم للعام الحالي 2025، وعلى رأسهم محمد صلاح.

محمد صلاح وأشرف حكيمي في قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست

وشهدت القائمة النهائية هذا العام تواجد النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بعد تألقه اللافت خلال الموسم الحالي، إلى جانب الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما ضمت القائمة عددًا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وعلى رأسهم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، والإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ، إلى جانب ثلاثي برشلونة: لامين يامال، بيدري، ورافينيا.

قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست

هاري كين – إنجلترا (بايرن ميونخ)

كيليان مبابي – فرنسا (ريال مدريد)

نونو منديز – البرتغال (باريس سان جيرمان)

كول بالمر – إنجلترا (تشيلسي)

بيدري – إسبانيا (برشلونة)

رافينيا – البرازيل (برشلونة)

محمد صلاح – مصر (ليفربول)

فيتينيا – البرتغال (باريس سان جيرمان)

لامين يامال – إسبانيا (برشلونة)

عثمان ديمبلي – فرنسا (باريس سان جيرمان)

أشرف حكيمي – المغرب (باريس سان جيرمان)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح صلاح ذا بيست جائزة ذا بيست فيفا

مواد متعلقة

ليفربول يحدد بديلًا جديدًا لـ محمد صلاح حال رحيله

نجم ريال مدريد: محمد صلاح أسطورة ليفربول وأحتاج للعمل أكثر لإيقافه

استبعاد محمد صلاح، الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يعلن التشكيل المثالي لعام 2025

هنري الضحية القادمة، محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم الغزال الفرنسي في البريميرليج

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

أليو ديانج رجل مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الحماية المدنية تنقذ قرية بالشرقية من كارثة بعد اشتعال سيارة وقود داخل محطة بنزين (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز طلاق زوجتي إذا كانت لا تبادلني نفس المشاعر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، أسعد بن سهل بن حنيف، سماه رسول الله وأطلق عليه كنيته

المزيد
الجريدة الرسمية