4 لاعبين يتنافسون على جائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع بدوري أبطال أوروبا.

4 مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الاسبوع

وضمت القائمة أربعة لاعبين تألقوا بشكل لافت، وهم: فيكتور أوسيمين مهاجم غلطة سراي، فيل فودين نجم مانشستر سيتي، ميكيل ميرينو لاعب أرسنال، وكالفن فوربس مهاجم كلوب بروج.

وسيتم اختيار الفائز بالجائزة بناءً على تصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.

ونجح فيكتور أوسيمين، لاعب جالطة سراي، أول "هاتريك" له في دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد فريقه للفوز أمام أياكس الهولندي 3-0 بالجولة الرابعة.

وأصبح أوسيمين أول لاعب للفريق التركي يسجل ثلاثية في مباراة واحدة منذ بوراك يلماز (نوفمبر 2012).

تجدر الإشارة إلى أن أوسيمين هو ثاني لاعب نيجيري يسجل هاتريك في دوري أبطال أوروبا، منذ يعقوب إيجيبيني عام 2002.

كما سجل أوسيمين في دوري أبطال أوروبا للمباراة الثامنة على التوالي ليصبح على بعد 3 مباريات فقط من معادل الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد.

