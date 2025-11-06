كريستيانو رونالدو وسالم الدوسري مرشحين لتشكيلة ذا بيست 2025

الخميس 06 نوفمبر 2025
رياضة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، مساء اليوم الخميس، بشكل رسمي، عن اللاعبين المرشحين للتواجد بالتشكيلة المثالية للعام الجاري، ذا بيست 2025، والتي شهدت تواجد نجم الكرة السعودية، سالم الدوسري.

خماسي الدوري السعودي مرشحين لتشكيلة ذا بيست 2025

وبحسب بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للتواجد بتشكيلة العام العام، شهدت تواجد سالم الدوسري، نجم الهلال والمنتخب السعودي.

كما شهدت القائمة أيضا، تواجد كريستيانو رونالدو لاعب النصر، وثلاثي الهلال، كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز والحارس المغربي ياسين بونو.

وساهم الرباعي في عبور فريق الهلال السعودي للدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في أمريكا بالصيف الماضي.

قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست 2025

هاري كين – إنجلترا (بايرن ميونخ)

كيليان مبابي – فرنسا (ريال مدريد)

نونو منديز – البرتغال (باريس سان جيرمان)

كول بالمر – إنجلترا (تشيلسي)

بيدري – إسبانيا (برشلونة)

رافينيا – البرازيل (برشلونة)

محمد صلاح – مصر (ليفربول)

فيتينيا – البرتغال (باريس سان جيرمان)

لامين يامال – إسبانيا (برشلونة)

عثمان ديمبلي – فرنسا (باريس سان جيرمان)

أشرف حكيمي – المغرب (باريس سان جيرمان)

