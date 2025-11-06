أول تعليق من محمد الشناوي بعد تأهل الأهلي لنهائي السوبر المصري

18 حجم الخط

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزا مهما على حساب سيراميكا كليوباترا، وحقق هدفه بالفوز ‏والتأهل إلى نهائي بطولة السوبر المصري على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.‏

وأوضح: «اللاعبون قدموا مباراة كبيرة والتزموا بتعليمات الجهاز الفني، وحققنا المطلوب من المباراة، ونسعى بقوة للفوز بالبطولة».‏

وأضاف: «جمهور الأهلي يساندنا دائما، وهو المحرك الأساسي لكل الانتصارات والبطولات، ونسعى بقوة لإسعادهم من خلال ‏التتويج بالألقاب، وأهم ما يشغلنا دائما حصد الإنجازات من أجلهم».‏

وأشار الشناوي إلى أن الأهلي يسعى بكل قوة للفوز ببطولة السوبر، والفريق جاهز لمواجهة أي منافس خلال المباراة النهائية».‏

وتوجه حارس الأهلي بالشكر للقائمين على تنظيم البطولة، خاصة من الجانب الإماراتي الذي وفر كل الإمكانيات لنجاح البطولة، ‏متمنيا أن ينجح الأهلي في الفوز بالكأس، وإضافة لقب جديد من السوبر المصري إلى خزائنه.‏

فاز الأهلي على سيراميكا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين الإماراتي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

مباراة الأهلي وسيراميكا

سجل هدفي الأهلي، محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 وجراديشار في الدقيقة 52، بينما أحرز هدف سيراميكا اللاعب مروان عثمان في الدقيقة 41.

بهذه النتيجة يتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.

وسيقام النهائي يوم 9 نوفمبر الجاري، وهو نفس موعد مباراة تحديد المركز الثالث.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وديانج وزيزو.

خط الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي وجراديشار.

يجلس علي دكة بدلاء الأهلي أمام سيراميكا كل من: عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وأفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير ومحمد عبدالله.

تشكيل سيراميكا لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - جاستيس آرثر - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - كريم نيدفيد - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - سعد سمير - إبراهيم محمد - محمد رضا - أحمد هاني - حسين السيد - عمرو قلاوة - أيمن موكا - أحمد سمير.

