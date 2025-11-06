موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

18 حجم الخط

يستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبو ظبي.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، الأحد المقبل، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة.

فوز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح

فاز الزمالك على نظيره بيراميدز بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

تشكيل الزمالك ضد بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، محمود بنتايج، ناصر ماهر.

خط الهجوم: عمرو ناصر، عدي الدباغ.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

