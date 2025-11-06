خريج طب عين شمس، ماجد أبو رمضان المرشح الأبرز لإدارة غزة ضمن قائمة الشخصيات الخمسة

18 حجم الخط

ماجد أبو رمضان، كشفت مصادر في الاحتلال الإسرائيلي، أنّه وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإنه من المقترح تشكيل حكومة مؤقتة لـ إدارة غزة لحين إصلاح السلطة الفلسطينية.

حماس تقترح لجنة من 45 تكنوقراطيًا لإدارة غزة

وأوضحت المصادر لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن حركة حماس اقترحت لجنة من 45 تكنوقراطيًا، لكن منظمة التحرير الفلسطينية لديها إصرار على أن يرأسها وزير من السلطة الفلسطينية، ومن بين المرشحين المحتملين: أم لأربعة أطفال وطبيب عيون.

وتابع المصادر الإسرائيلية قائلة، إنه “مع بدء انقشاع دخان الحرب في قطاع غزة، تواجه القيادة الفلسطينية أصعب مهمة لها، وهى إدارة القطاع وإنشاء بنية تحتية لحياة مدنية مستقرة، ولكن حتى قبل تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة، وفقا لخطة ترامب، تتصاعد خلافات جديدة بين حركتى حماس وفتح، مما يشير إلى عمق التوتر داخل النظام السياسي الفلسطيني".

وأشارت المصادر، إلى أنه في الأسبوع الماضي، عرض طاهر النونو، المسؤول البارز في حماس، إنشاء لجنة إدارة من 45 عضوًا، جميعهم تكنوقراط مستقلون غير منتمين سياسيًا. وقال، إن القائمة حظيت بموافقة جميع الفصائل الفلسطينية في اجتماع عقد في القاهرة قبل نحو أسبوعين ونصف، وستختار القاهرة الأعضاء النهائيين الذين سيعملون أيضًا في المجالات الأمنية، دون تدخل مباشر من أي جهات سياسية”.

أبرز المرشحين لإدارة قطاع غزة فى اليوم التالي

وحسب مزاعم المصادر، فإن من أبرز المرشحين للجنة: فاتن حرب، أول امرأة في غزة تحصل على لقب “مختار” – وهو منصب تقليدي كان ولا يزال قائمًا في بعض الأماكن في الوطن العربي، ويتمثل دوره في التوسط بين سكان القرية أو الحي والسلطات، والتوسط في النزاعات المحلية. وهي أم لأربعة أطفال، وأكاديمية، ووسيطة اجتماعية تقود مبادرات وساطة في قضايا الميراث والطلاق والأسرة.

اقرأ أيضا:

وتابعت المصادر للصحيفة العبرية قائلة، إنّه “في عام 2015، تم الاعتراف بها رسميا كمختار، وفي عام 2018، حصلت على لقب “امرأة العام” من منظمة “سيدة العراد”. وينظر إلى أنشطة فاتن حرب، على أنها رمز للتغيير الاجتماعي التدريجي في قطاع غزة.

الشخصية الثانية، ماجد أبو رمضان، طبيب عيون من مواليد غزة عام 1955، خريج جامعة عين شمس، وعضو في المجالس الملكية البريطانية. شغل منصب رئيس بلدية غزة (2005-2008) ورئيس جمعية الهيئات المحلية. في مارس 2024، عين وزيرًا للصحة في حكومة محمد مصطفى.

غزة ، فيتو

الثالث، أمجد الشوا، ناشط في مجال حقوق الإنسان ومدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في الأسابيع الأخيرة، ترددت أنباء عن عرض منصب رئيس اللجنة عليه، لكن هذه التقارير نُفت، وأوضح هو نفسه أنّه لا علم له بتعيينٍ رسميٍّ، وقال: “سأدعم أيّ لجنة تعمل على تخفيف معاناة سكان غزة”.

الرابع، ناصر القدوة، دبلوماسي رفيع المستوى في حركة فتح، وممثل سابق لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، وشغل مناصب دبلوماسية أخرى. يُعتبر تكنوقراطيًا مقبولًا من المجتمع الدولي، لكنّه لا يشغل حاليًا منصبًا حكوميًا نشطًا، وبالتالي فإنّ فرص تعيينه ضئيلة.

الخامس سمير حليلة، رجل أعمال فلسطيني ذو خلفية اقتصادية واسعة، والرئيس التنفيذي السابق لشركة الضفة الغربيّة القابضة. يُعتبر شخصية مستقلة سياسيًا، ولكنه مسجون حاليًا لدى السلطة الفلسطينية، ولا يشغل منصبًا حكوميًا نشطًا، ممّا يقلل من فرص تعيينه.

و أشارت الصحيفة العبرية، إلى أن، موسى أبو مرزوق، القيادي فى حماس لقت إلى، أن الحركة وافقت على أنْ “يدير وزير من السلطة الفلسطينية قطاع غزة، حرصًا على مصلحة شعبنا”.

ولفتت الصحيفة العبرية نقلًا عن المصادر الإسرائيليّة قولها، إنّه “بالنظر إلى المرشحين المذكورين، يعد ماجد أبو رمضان المرشح الأبرز، كونه الوزير الوحيد في الحكومة الفلسطينية".

كما أشار موسى أبو مرزوق إلى المقترح الأمريكي بإنشاء قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة، والتي ستكون لها، من بين أمور أخرى، صلاحية نزع السلاح من القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.