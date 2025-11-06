الخميس 06 نوفمبر 2025
الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ67 بحمولة 9 آلاف طن مساعدات إلى غزة

الهلال الاحمر، فيتو
أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم الخميس، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 67، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 67، نحو 9 آلاف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت نحو 5600 طن سلال غذائية ودقيق، وما يزيد عن 2100 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، وأكثر من ألف طن مواد بترولية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

 

يذكر أن قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًّا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

الهلال الأحمر المصري المساعدات الإنسانية العاجلة المساعدات إلى غزة شاحنات المساعدات الإنسانية قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة مساعدات إنسانية إلى غزة مواد بترولية

