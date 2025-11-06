الخميس 06 نوفمبر 2025
خارج الحدود

أكسيوس: لقاء أمريكي فلسطيني في نيويورك لبحث مقترح القوة الدولية في غزة

كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز عقد اجتماعًا في نيويورك مع دبلوماسيين فلسطينيين لمناقشة مقترح تشكيل قوة دولية لإدارة الوضع الأمني في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار.

 

اجتماع إيجابي وبداية لتنسيق محتمل

وأوضحت المصادر أن الاجتماع كان إيجابيًّا وشهد تبادلًا صريحًا لوجهات النظر بشأن مستقبل القطاع، مع تأكيد والتز أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لضمان الاستقرار الإنساني والسياسي في غزة.

 

تأكيد فلسطيني: لا مستقبل لحماس في غزة

وبحسب التقرير، شدّد المسؤولون الفلسطينيون المشاركون في الاجتماع على أنه لا مستقبل لحركة حماس في قطاع غزة، معتبرين أن استمرار نفوذها يعرقل جهود إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار السياسي.

السلطة الفلسطينية في الواجهة

وأكد الجانب الفلسطيني على ضرورة أن تلعب السلطة الفلسطينية الدور المحوري في إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة، باعتبارها الجهة الشرعية المعترف بها دوليًا والقادرة على التنسيق مع المجتمع الدولي بشأن القضايا الأمنية والإنسانية.

