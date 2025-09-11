"الأمن الوقائي الفلسطيني" يعتقل رجل الأعمال سمير حليلة حاكم غزة المحتمل

اعتقل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني رجل الأعمال سمير حليلة الذي طرح نفسه سابقًا حاكمًا لقطاع غزة بدعم أمريكي ومن دون تنسيق مع السلطة، بحسب ما ذكرت مصادر العربية والحدث.

ولم تذكر المصادر أسباب الاعتقال.

كما أفادت مصادر أمنية فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن «أجهزة السلطة اعتقلت رجل الأعمال سمير حليلة، الذي قدم نفسه قبل نحو شهر حاكمًا محتملًا لقطاع غزة».

وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها إن «جهاز الأمن الوقائي اعتقل (يوم الأربعاء) حليلة في رام الله، بعد أيام من عودته من رحلة من الخارج».

وأفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن «عملية الاعتقال تمت داخل مطعم في حي الطيرة بمدينة رام الله».

ولم توضح المصادر طبيعة الاتهام الموجه إلى حليلة واكتفت بالقول إن الإجراء تم «بأوامر عليا».

بينما زعمت إذاعة «كان» الإسرائيلية، بأن حليلة كان «موضع متابعة» في الفترة الأخيرة، لارتباط اسمه بمباحثات حول مستقبل الحكم في القطاع.

وكان حليلة، طرح نفسه سابقًا حاكمًا لقطاع غزة قبل نحو شهر دون التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أفادت سابقا بوجود اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين حليلة، حاكما على قطاع غزة.

لكن بيانًا رسميًّا صدر عن السلطة، الشهر الماضي، وصف حديث حليلة بأنه «أكاذيب»، واتهمه بـ«محاولة الزج باسم السلطة الفلسطينية ومسؤولين كبار بها ضمن خطة تلتف على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية الرافض لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية»، ضمن مشروع إسرائيلي.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن إدارة قطاع غزة من اختصاص السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية دون غيرها.

ولاحقًا هدد مسؤولون فلسطينيون حليلة بالتوقف، وقالوا له إنه غير مخول بالتدخل في هذه القضية، وتحدثوا عن أطراف «مشبوهة» و«استخباراتية» مرتبطة بالقضية.

ووفق مصادر «الشرق الأوسط»، فإن الرئيس عباس نفسه أخبر حليلة في مرحلة مبكرة أن ينأى بنفسه عن المسألة.

حليلة المقيم في رام الله، هو خبير اقتصادي سياسي ورجل أعمال بارز في السلطة الفلسطينية، شغل خلال مسيرته عدة مناصب عليا، منها الأمين العام للحكومة الفلسطينية عام 2005، ثم وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني.

كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة باديكو، أكبر شركة قابضة في السلطة الفلسطينية، ورئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين.

ويُعرف حليلة بعلاقاته الواسعة، لا سيما قربه من رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشار المصري، مؤسس مدينة روابي، والذي تربطه صلات وثيقة بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

