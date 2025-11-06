المكتب الإعلامي بغزة: إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات للقطاع منذ سريان وقف إطلاق النار

18 حجم الخط

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، في بيان صادر عنه اليوم الخميس: إنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس سمحت إسرائيل بدخول 4453 شاحنة إلى القطاع، بواقع 28% من الكميات المتفق عليها.

وجاء في بيان المكتب الحكومي بغزة: "نؤكد أن إجمالي ما دخل إلى القطاع من مساعدات إنسانية منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار بلغ 4.453 شاحنة فقط من أصل 15.600 شاحنة كان يفترض دخولها حتى مساء الأربعاء 6 نوفمبر 2025".



وأضاف المكتب في بيانه: "قد تضمنت هذه القوافل 31 شاحنة محملة بغاز الطهي، و84 شاحنة من مادة السولار المخصصة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمولدات والقطاعات الحيوية، رغم النقص الحاد والمستمر في هذه المواد الضرورية لحياة السكان اليومية، بعد عامين من القتل والحصار والتدمير الممنهج الذي خلفته جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد أبناء شعبنا في القطاع".

وأوضح: "يبلغ متوسط عدد الشاحنات التي تدخل يوميا 171 شاحنة فقط، من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها يوميا وفق البروتوكول الإنساني"، مشيرا إلى أن هذه الكميات المحدودة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية والطبية والمعيشية".

وتابع أنه في إطار سياسة تضييق التجويع، تحرم إسرائيل السكان المدنيين في قطاع غزة من أكثر من 350 صنفا من الأغذية الأساسية ومن بينها بيض المائدة واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك والأجبان ومشتقات الألبان والخضروات والمكملات الغذائية.

