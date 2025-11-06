نتنياهو يكشف خطته لنزع السلاح من قطاع غزة

18 حجم الخط

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس:" إن الجميع افترض أننا سنستعيد الرهائن فقط وفق شروط حماس أي ننسحب من غزة ونسمح لهم بإعادة التنظيم".

نتنياهو: أكدت استعادة الرهائن مرة واحدة وبقاء إسرائيل بغزة

وأضاف نتنياهو: “أكدت استعادة الرهائن مرة واحدة وبقاء إسرائيل بغزة حتى نفرض إن لزم الأمر نزع السلاح ونمنع عسكرة القطاع، الرئيس ترامب وفريقه أعدوا إلى جانب الوزير رون ديرمر خطة من 20 نقطة عزلت حماس فعليا. خطة النقاط العشرين تسعى لمنح فرصة لقوة دولية للقيام بنزع سلاح حماس وإقصائها من مستقبل الحكم في غزة”.

وأكد نتنياهو: أن نزع سلاح حماس وإقصائها كما قال الرئيس ترامب سينجزان بالطريقة السهلة عبر القوة الدولية أو الصعبة عبرنا.

