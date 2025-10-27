الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمجد الشوا، مرشح التوافق لتولي إدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية

أمجد الشوا، فيتو
أمجد الشوا، فيتو

أمجد الشوا، أفادت وسائل إعلام عبرية، أن حركة حماس والسلطة الفلسطينية اتفقتا على تعيين الحقوقي أمجد الشوا، رئيسًا للجنة تكنوقراطية تتولى إدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، وينتظر هذا التوافق موافقة أمريكية رسمية على القرار.

توافق على تولي أمجد الشوا لجنة إدارة غزة

وكشفت التقارير العبرية، أن واشنطن تدرس الموافقة على تعيين أمجد الشوا، نظرًا لكونه شخصية مدنية مستقلة تحظى بقبول دولي، فيما وصفته مصادر إسرائيلية بأنه قريب من حماس دون انتماء تنظيمي، مع حفاظه على علاقات متوازنة مع مختلف القوى السياسية في غزة.

أمجد الشوا، ولد في مدينة غزة في 24 أبريل 1971، وحاصل على دبلوم تأهيل المعلمّين للصم عام 1991، ودرجة البكالوريوس في إدارة أعمال من جامعة القدس المفتوحة عام 1995، ودرجة الماجستير في الدراسات الأمريكية من جامعة القدس أيضًا عام 2008.

يشغل أمجد الشوا منصب المدير العام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية "PNGO" في قطاع غزة، ونائب المفوض العام في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ICHR/ ديوان المظالم".

 

السيرة الذاتية لـ أمجد الشوا مرشح حماس وفتح

عمل أمجد الشوا، كوجه تنسيقي بين المنظمات الأهلية المحلية والدولية، وكان من الأصوات البارزة التي تندّد بتضييق دخول المساعدات والتجويع الإسرائيلي المتعمد ضد المدنيين في القطاع خلال حرب الإبادة.

تحت مظلة PNGO، نظّم أمجد الشوا ورش تدريب في مجال المناصرة، إدارة الطوارئ، وتنسيق الإغاثة بين الفاعلين المحليين والدوليين.

وقام أمجد الشوا بتنسيق حملة دولية لرفع الحصار عن غزة، والدعوة إلى إنهاء الحصار وتعزيز الدعم الدولي للقضايا الفلسطينية.

وفي وقت سابق قال القيادي في حماس خليل الحية إنه ليس لدى الحركة أي تحفظ على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، وأوضح أن الحركة ستسلم كل مقاليد الإدارة في قطاع غزة للجنة الإدارة بما فيها الأمن.

مسئولون أمريكيون: إدارة ترامب تحاول منع نتنياهو من إلغاء اتفاق غزة

بعد تهديها لحماس، إدارة ترامب تؤجل زيارة دي فانس إلى إسرائيل لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمجد الشوا الشوا إدارة قطاع غزة تعيين أمجد الشوا حماس غزة PNGO المنظمات الأهلية

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لاحترام التزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة

الدفاع المدني في غزة: قصف إسرائيلي لمنطقة عبسان الكبيرة بخان يونس

طائرات الاحتلال تشن غارتين شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

خالد البلشي: فلسطين قدمت 35 صحفية شهيدة خلال العدوان الصهيوني على غزة

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين سموحة والجونة في الشوط الأول

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

وزيرة التضامن تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة (صور)

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

أحمد الجابري.. مسيرة حافلة من العمل الوطني والتفاف شعبي كبير حوله يقلب الموازين

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق رأس غارب

أسرة ضحايا حادث اللبيني تتسلم جثامين الأطفال الثلاثة ووالدتهم

قبل الافتتاح، تعرف على أبرز القطع الأثرية داخل قاعات المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: "امسك عليك لسانك" وصية رسول الله للوصول إلى الجنة (فيديو)

هل العقارات عليها زكاة؟ أمينة الفتوى بدار الإفتاء تجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، الربيع بن إياس وزيد بن المزين صحابيان شاركا في بدر وأحد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads