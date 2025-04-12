طاهر النونو: حماس لم تتلق أي مقترحات جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى

قال القيادي بحركة حماس طاهر النونو، اليوم السبت: إن الاحتلال ينشر أخبارا مضللة بشأن التقدم في المفاوضات وتقديم عروض جديدة.

حماس تنفي تلقيها أي مقترحات جديدة حول غزة

وأضاف طاهر النونو: لم نتلق أي مقترحات جديدة بشأن صفقة تبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وجاهزون لإطلاق سراح جميع الأسرى مقابل صفقة تبادل ووقف الحرب وإعادة إعمار غزة.

وتابع النونو: أن إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني، ولا نقبل بوجود أي إدارة خارجية أو قوات أجنبية، مشيرا إلى أن سلاح المقاومة ليس مطروحا للتفاوض، وسيبقى طالما بقي الاحتلال.

وفي وقت سابق زعمت وسائل إعلام عبرية عن وجود تقدم في مفاوضات الأسرى مع حركة حماس، وذلك بعدما أمهل الرئيس الأمريكي ترامب نتنياهو 3 أسابيع لإنهاء الحرب في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.