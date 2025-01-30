حماس: ما زلنا نحكم غزة بسبب غياب التوافق الفلسطيني وهناك حوار بمساعدة مصر

قال المستشار الإعلامي لحركة حماس الفلسطينية، طاهر النونو، إن "الحركة لا تزال تتولى السلطة في قطاع غزة، بسبب غياب التوافق الفلسطيني الداخلي على ترتيبات إدارته"، على حد قوله.

تشكيل حكومة وحدة وطنية

وقال النونو، خلال مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "نتحمل مسئولياتنا لأنه لا يوجد اتفاق فلسطيني داخلي. لا يمكن أن نترك قطاع غزة في فوضى أو في فراغ، لذلك نحن نحثّ إخواننا على أن نصل إلى اتفاق حقيقي وجاد، لأن هذا الموضوع لا يمكن أن نتحاور به مع الاحتلال، هذا نتحاور به وطنيًا وفلسطينيًا بمساعدة الأشقاء في مصر".

وأضاف: "جميع الفصائل تتوافق معنا في موضوع الحكومة (تشكيل حكومة وحدة وطنية) وغالبية متفقة معنا في تشكيل لجنة الإسناد (لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة) بشكل مؤقت، لذلك لا بد من إقناع حركة فتح وقيادة السلطة في هذا الاتجاه، لأن استمرار التعنّت واستمرار الذهاب بعيدًا عن الإرادة الوطنية هو ضرب للمصلحة الوطنية ككل".

ضرورة إدخال معدات لرفع الأنقاض إلى قطاع غزة

وفي السياق ذاته، أكد النونو ضرورة إدخال معدات لرفع الأنقاض إلى قطاع غزة، ليس لانتشال جثامين الضحايا الفلسطينيين فحسب، وإنما للوصول إلى جثث المحتجزين الإسرائيليين القتلى المقرر مبادلتها بأسرى فلسطينيين لدى إسرائيل، بحسب قوله.

وأجاب النونو على سؤال بشأن عدد المحتجزين الإسرائيليين القتلى المقرر مبادلتهم خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار: "العدد الذي من المفترض مبادلته (من المحتجزين الإسرائيليين) في هذه المرحلة 33 ما بين أحياء وأموات، ومن المفترض أن يتم تسليم رفات من قضوا في هذه المرحلة في الأسبوع الأخير، لكن هذا يتطلب بالفعل أن تكون هناك معدات أو آليات لإزالة الركام واستخراج الجثامين".

ضرورة أن تكون هناك آليات لرفع الأنقاض

وأضاف: "نحن لا ندري هل هذه الجثامين فوق الأرض أو تحت الأرض، لذلك طلبنا ونشدد على ضرورة أن تكون هناك آليات لرفع الأنقاض، سواء لجثامين الأسرى أم لشهداء شعبنا، الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني تحت الأنقاض. جزء من الاتفاق أن تدخل هذه الآليات ولا بد أن تدخل".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، بدأت في قطاع غزة، مراسم عملية تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.

وأكد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن أحد المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم في قطاع غزة، قد سُلّم إلى الصليب الأحمر، وهو في طريقه إلى الجيش.



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