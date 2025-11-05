ترامب يقترح على مقاتلي حماس في الأنفاق الاستسلام بشرط

18 حجم الخط

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح مبادرة تقضي بـاستسلام عناصر حركة حماس المتحصنين في الأنفاق، مقابل عفو إسرائيلي مشروط.

مبادرة ترامب بشأن مقاتلي حماس

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن ترامب عرض الفكرة على مسؤولين في تل أبيب خلال مشاورات مغلقة، مشيرًا إلى أن “وقف نزيف الدم يتطلب حلًا مبتكرًا، حتى لو كان عبر منح فرصة أخيرة للعناصر المحاصرين لتسليم أنفسهم وأسلحتهم”.

عفو مشروط لعناصر حماس

وأوضح التقرير أن العفو المقترح سيكون مشروطًا بالتخلي الكامل عن السلاح، وتقديم معلومات حول مواقع الأنفاق والمخازن، مع ضمان عدم الملاحقة الجنائية لمن يلتزمون بالاتفاق.

ردود أولية إسرائيلية

ولم يصدر رد رسمي من الحكومة الإسرائيلية حتى الآن، غير أن مصادر في تل أبيب وصفت المقترح بأنه “صعب التنفيذ في ظل تعقيدات الوضع الميداني”.

في سياق متصل صرح رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، الثلاثاء، بأنه مستعد للنظر في إمكانية الإفراج عن نحو 200 عنصر من حركة حماس المحتجزين في رفح، مقابل إعادة رفات الضابط هدار جولدين، الذي تحتجزه الحركة منذ عام 2014.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن زامير أعرب عن استعداده لمناقشة صفقة تشمل إطلاق سراح حوالي 200 من عناصر حماس العالقين في نفق خلف "الخط الأصفر" ضمن الأراضي الإسرائيلية، مقابل استعادة رفات جولدين.

