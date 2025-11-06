للمرأة العاملة، كيف تستعدي للعودة إلى العمل خلال فترة الرضاعة

18 حجم الخط

إجازة الوضع من الإجازات المهمة للمرأة العاملة حيث تحصل عليها عقب الولادة وحتى مرور 3 أشهر لحين تعرفيها من الولادة ورعاية الطفل خلال أول شهور عمره وهى اهم فترات حياته.

وبعد انتهاء الإجازة يجب أن تعود المرأة إلى عملها لاستئنافه، ولكن تخشى الأم من أن عودتها إلى العمل تؤثر على الرضاعة خاصة إذا كان الطفل يرضع طبيعي فتتساءل عن أفضل طرق تجهيز الرضعات للطفل أثناء تواجدها فى العمل.

كيفية الاستعداد للنزول إلى العمل خلال فترة الرضاعة

وتقول الدكتورة غادة سيد استشارى الأطفال والرضاعة الطبيعية، إنه على الأم أن تستعد للعودة إلى العمل أثناء الرضاعة قبل انتهاء مدة الإجازة بحوالى 10 أيام، حيث تقوم خلال هذه الأيام بشفط لبن الثدى وحفظه فى زجاجات أو ببرونات معقمة ومحكمة الغلق.

الرضاعة الطبيعية

طرق حفظ لبن الأم

وأضافت غادة، أنه يتم حفظ هذه الزجاجات فى الفريزر وصلاحيتها 3 أشهر أو فى الثلاجة وصلاحيتها 5 أيام، ويفضل عدم وضعها فى الثلاجة لأن كثرة فتح باب الثلاجة يؤثر على حرارة اللبن وبالتالى يفسد سريعا، لذا من الأفضل حفظ لبن الأم فى الفريزر، وإخراجه قبل تقديمه للطفل حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة.

ممنوع إعطاء الطفل اللبن بالبيبرونة

وتابعت، أنه يجب عدم إعطاء الطفل اللبن من البيبرونة أثناء تواجد الأم فى العمل، لأن البيبرونة يمكن أن تسبب للطفل مايعرف ب إلتباس حلمة، مايجعله يرفض صدر الأم ويفضل الرضاعة من البيبرونة، لذا يجب عدم إعطاء الطفل البيبرونة بالرضاعة بل يمكن إرضاع الطفل من خلال سرنجة أو ملعقة صغيرة أو كوب صغير وهكذا.

