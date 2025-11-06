الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

للمرأة العاملة، كيف تستعدي للعودة إلى العمل خلال فترة الرضاعة

الرضاعة الطبيعية
الرضاعة الطبيعية
18 حجم الخط

إجازة الوضع من الإجازات المهمة للمرأة العاملة حيث تحصل عليها عقب الولادة وحتى مرور 3 أشهر لحين تعرفيها من الولادة ورعاية الطفل خلال أول شهور عمره وهى اهم فترات حياته.

وبعد انتهاء الإجازة يجب أن تعود المرأة إلى عملها لاستئنافه، ولكن تخشى الأم من أن عودتها إلى العمل تؤثر على الرضاعة خاصة إذا كان الطفل يرضع طبيعي فتتساءل عن أفضل طرق تجهيز الرضعات للطفل أثناء تواجدها فى العمل.

كيفية الاستعداد للنزول إلى العمل خلال فترة الرضاعة 

وتقول الدكتورة غادة سيد استشارى الأطفال والرضاعة الطبيعية، إنه على الأم أن تستعد للعودة إلى العمل أثناء الرضاعة قبل انتهاء مدة الإجازة بحوالى 10 أيام، حيث تقوم خلال هذه الأيام بشفط لبن الثدى وحفظه فى زجاجات أو ببرونات معقمة ومحكمة الغلق.

الرضاعة الطبيعية 
الرضاعة الطبيعية 

طرق حفظ لبن الأم 

وأضافت غادة، أنه يتم حفظ هذه الزجاجات فى الفريزر وصلاحيتها 3 أشهر أو فى الثلاجة وصلاحيتها 5 أيام، ويفضل عدم وضعها فى الثلاجة لأن كثرة فتح باب الثلاجة يؤثر على حرارة اللبن وبالتالى يفسد سريعا، لذا من الأفضل حفظ لبن الأم فى الفريزر، وإخراجه قبل تقديمه للطفل حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة.

ممنوع إعطاء الطفل اللبن بالبيبرونة

وتابعت، أنه يجب عدم إعطاء الطفل اللبن من البيبرونة أثناء تواجد الأم فى العمل، لأن البيبرونة يمكن أن تسبب للطفل مايعرف ب إلتباس حلمة، مايجعله يرفض صدر الأم ويفضل الرضاعة من البيبرونة، لذا يجب عدم إعطاء الطفل البيبرونة بالرضاعة بل يمكن إرضاع الطفل من خلال سرنجة أو ملعقة صغيرة أو كوب صغير وهكذا.

txt

أكلات يجب الاهتمام بتناولها أثناء فترة الرضاعة

txt

سلوكيات خاطئة تتبعها الأمهات خلال فترة الرضاعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرضاعة إجازة الوضع الرضاعة الطبيعية المرأة العاملة كيف تستعدى للعودة إلى العمل خلال الرضاعة صحة الصحة الدكتورة غادة سيد

مواد متعلقة

الصحة: خفض نسبة الوفيات بين حديثي الولادة إلى 16 طفلا لكل ألف مولود

فوائد الولادة الطبيعية وأضرار القيصرية

ماهى أسباب الولادة القيصرية ؟ استشارى يجيب

الصحة العالمية تكشف فوائد إرضاع المولود أول ساعة بعد ولادته

الأكثر قراءة

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

تفاصيل جديدة حول مقتل صاحب محل كشري شهير في حلوان

تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في سيراميكا بنصف نهائي السوبر المصري

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

بسداسية نظيفة، خسارة مدوية لمنتخب المغرب أمام البرتغال في كأس العالم للناشئين

هدده بمقطع ذكاء اصطناعي، شاب يبتز والده ماليًا ويثير الغضب (فيديو)

طلاب المجمع التعليمي بالإسماعيلية يودعون زميلهم ضحية حادث دهس الأتوبيس (صور)

خدمات

المزيد

تراجع سعر الريال القطري في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس

بعد صفقة الديار القطرية، تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدخول في صلاة الجماعة لمن لم يجد مكانا في الصف

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالوحدة والانعزال عن الآخرين

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

المزيد
الجريدة الرسمية