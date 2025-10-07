الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
ماهى أسباب الولادة القيصرية ؟ استشارى يجيب

الولادة القيصرية،
الولادة القيصرية، فيتو

الولادة القيصرية من أنواع الولادة التى أصبحت منتشرة فى مصر لأسباب عديدة إلا أن وزارة الصحة بدأت تحد منها والتشجيع على الولادة الطبيعية.

ورغم مخاطر الولادة القيصرية وفوائد الولادة الطبيعية إلا أن الولادة القيصرية أحيانا تكون وسيلة لإنقاذ الأم والجنين، لذا يجب أن تكون بشروط.

أسباب الولادة القيصرية 

ويقول الدكتور مصطفى عباس مدرس استشارى أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة عين شمس، أن هناك أسبابا عديدة تدفع الطبيب إلى اللجوء إلى الولادة القيصرية، منها:

  • وضعية الجنين داخل الرحم حيث يكون وضع الجنين بالعرض داخل الرحم.
  • أن يكون الجنين داخل الرحم فى وضع المقعد اى جالس رأسه لأعلى وساقيه لاسفل والولادة الطبيعية هنا تشكل خطورة على الأم والجنين.
  • أن تكون المشيمة سابقة الجنين وبالتللى مجرى الولادة مسدود، وهنا يجب أن تكون الولادة قيصرية.
أسباب الولادة القيصرية 
أسباب الولادة القيصرية، فيتو 
  • إعياء الجنين أثناء الولادة رغم صحة الأم الجيدة تهيئة الوضع الولادة ولكن نبض الجنين يبدأ أن يقل ويضعف وبالتالى وجبت الولادة القيصرية لإنقاذ الجنين.
  • انفجار المشيمة داخل الرحم، وهنا يجب الولادة القيصرية على الفور لإنقاذ الجنين.
  • محاولة آلام الولادة الطبيعية وحدوث الطلق ولكن بدون أى استجابة للرحم رغم إعطاء الام جميع المحفزات، وهنا يجب الولادة القيصرية لإنقاذ الجنين.
  • إصابة الأم بتسمم الحمل، وهنا يجب الولادة القيصرية على الفور لإنقاذ الأم والجنين معا.
  • إصابة الأم بسكر الحمل وزيادة وزن الطفل، وهنا يجب الولادة القيصرية.
  • عدم استطاعة الطفل النزول عبر الحوض، وهنا يجب إنقاذه سريعا من خلال الولادة القيصرية.
ما هي مراحل الولادة الطبيعية وطرق التعامل معها

نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية تكلف الدولة 120 مليار جنيه سنويا

