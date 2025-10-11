فوائد الولادة الطبيعية وأضرار القيصرية، الولادة الطبيعية هي الولادة التي يقوم بها الجسم من تلقاء نفسه في موعد محدد.

ورغم فوائد الولادة الطبيعية فإن العديد من النساء يفضلن القيصرية دون الوعي بمدى مخاطرها ومضاعفاتها على الأم والجنين.

وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفى عباس مدرس استشاري النساء والتوليد بكلية طب جامعة عين شمس، إن الولادة الطبيعية هي عملية فسيولوجية يقوم بها الجسم في نهاية الحمل من تلقاء نفسه في موعد محدد وعادة يكون بدءًا من منتصف الشهر التاسع حيث يكون الجسم مستعد لها ويكون الجنين اكتمل نموه وصحته جيدة.

فوائد الولادة الطبيعية

وأضاف عباس، أن من فوائد الولادة الطبيعية أن الأم تكون أقل عرضة للجلطات وتلوث الجرح ومخاطر البنج التي تتعرض له الأم بعد الولادة القيصرية، مما أن الولادة الطبيعية تعزز الشعور بالقوة والثقة بالنفس عند الأم لأنها تشعر بأنها قامت بدورها وساعدت طفلها على النزول إلى الحياة، كما أن جرح الولادة الطبيعية بسيط ووئام شفاءه فى ٣ أيام فقط وذلك لأن جرح الولادة الطبيعية يكون قطع 3 طبقات فقط من الجلد على عكس الولادة التي يكون الجرح فيها لـ 7 طبقات من الجلد.

فوائد الولادة الطبيعية

وتابع، أن الأم بعد الولادة الطبيعية تستعيد طاقتها وقوتها سريعًا لتساعد أسرتها وطفلها بينما تحتاج الأم بعد الولادة القيصرية وقت أطول للشفاء بسبب البنج والجرح، كما أن الولادة الطبيعية تقرب الطفل من أمه لأن الأم تستيقط سريعًا لتعيش مع طفلها أولى لحظات حياته وتبدأ معه الرضاعة مبكرًا ما يسرع من نزول لبن الثدي على عكس الولادة القيصرية.

فوائد الولادة الطبيعية على الجنين

وأوضح الدكتور مصطفى عباس مدرس استشاري النساء والتوليد، أن الجنين خلال الولادة الطبيعية يكون مكتمل النمو وصحته افصل، كما أن مروره من مجرى الولادة يمده بالبكتيريا النافعة التي تقوي مناعته وذلك على عكس مايحدث فى الولادة القيصرية، هيثم يكون الطفل عادة غير مكتمل النمو ويحتاج إلى حضانة.

أضرار الولادة القيصرية

وأضاف الدكتور مصطفى، أن الأم بعد الولادة القيصرية للأسف تكون أكثر عرضة لالتصاقات الأعضاء بسبب الجرح أو انفجار الجرح في الحمل التالي، أو التصاق المشيمة بالجرح في الحمل التالي، وجميعها مضاعفات خطيرة، لذا من الأفضل الولادة الطبيعية.

