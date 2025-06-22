الأحد 22 يونيو 2025
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صحة ومرأة

علامات تؤكد أن طفلك لا يشبع من الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية
الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية هى الغذاء الأول والأفضل للطفل منذ ولادته وحتى بدء إدخال الطعام له حيث تقل الرضاعة الطبيعية بعدها ولكنها مستمرة حتى إتمامه عامين.

واحيانا تشكو بعض الأمهات من قلة حليب الثدي دون الوعي بمدى صحة ذلك، لذا يتساءلن عن كيفية معرفة قلة أو زيادة حليب الثدي.

علامات تؤكد أن الطفل الرضيع لا يشبع

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك علامات تؤكد أن لبن الأم قليل ولا يكفى الطفل الرضيع ولا يشبعه، ومن هذه العلامات:-

  • الطفل لا يهدأ ويبقى طوال الوقت.
  • ثبات وزن الطفل الرضيع أو نقصان الوزن.
  • نوم قليل ومقطع
  • عدم بلل الحفاض أو قلة البول عند الطفل.
  • شحوب وجه الطفل.
  • إصابة الطفل بالإمساك.

وفى هذه الحالة يجب ادخال الرضاعة الصناعية للطفل بجرعات محددة تحت إشراف طبى ويتم زيادتها تدريجيا لحين زيادة إدرار ابن الأم أو يمكن الاستمرار عليه بجانب الرضاعة الطبيعية على حسب ما ينصح به الطبيب المختص.

ولزيادة لبن الأم، على الأم المرضعة التغذية الجيدة والسليمة التى تضمن حصول الجسم على جميع العناصر الطبيعية، مع الإكثار من شرب الماء على مدار اليوم والسوائل مثل العصائر الطبيعية واللبن الحليب وهى افضل طرق زيادة إدرار اللبن عند الأم المرضعة.

علامات تؤكد أن الطفل الرضيع لا يشبع 
علامات تؤكد أن الطفل الرضيع لا يشبع 

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادي، واللحوم أيضا يمكن ضربها في الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادي، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذي ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل في الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.

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الرضاعة الطبيعية الطفل الرضيع علامات تؤكد أن الطفل الرضيع لا يشبع لبن الام صحة الصحة الدكتور تامر عبد الحميد

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