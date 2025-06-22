الصحة تكشف تأثير الرضاعة الطبيعية على تطور النطق والتخاطب لدى الأطفال

كشفت وزارة الصحة عن وجود تأثير للرضاعة الطبيعية على تطور النطق والتخاطب لدى الأطفال، وليس فقط على صحتهم الجسدية.

وقالت وزارة الصحة إنه عند الرضاعة الطبيعية، يستخدم الطفل عضلات الفم واللسان، وهو ما يساعده على بناء مهارات النطق والكلام لاحقا، ويسهم في نمو الفك والأسنان بشكل طبيعي ومتناسق.

فوائد الرضاعة الطبيعية على الكلام والتخاطب

أوضحت أن فوائد الرضاعة الطبيعية على الكلام والتخاطب تتضمن:

تقوية عضلات الفم



الحركات المتكررة للسان والشفتين والفك أثناء الرضاعة تُقوّي عضلات النطق، وتُهيّئ الطفل للكلام السليم.

تحسين التنفس



تنظيم النفس أثناء الرضاعة يُساعد الطفل لاحقًا على نطق الحروف بوضوح.

تقليل مشاكل النطق



الأطفال الذين يرضعون طبيعيًا يكونون أقل عرضة للتلعثم أو صعوبات إخراج الحروف بشكل صحيح.

تعزيز التواصل البصري والسمعي



لحظة الرضاعة تخلق تواصل بصري وسمعي بين الطفل والأم، مما يساعد على تنمية مهارات الاستماع والتفاعل مع الأصوات.

الرضاعة الطبيعية

وجهت وزارة الصحة رسالة للأمهات بأن الرضاعة الطبيعية ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل، بل هي أيضا أول خطوة في طريق تنمية قدراته اللغوية ومهاراته الاجتماعية.

أكدت وزارة الصحة أن الرضاعة الطبيعية تمثل درعا وقائيا من الأمراض، وتوصي الأمهات بطلب المشورة من وحدات ومراكز تنظيم الأسرة للحصول على الدعم والمعلومات الصحيحة

كشف المعهد القومي للتغذية عن فوائد ومزايا الرضاعة الطبيعية للأمهات والأطفال

فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والمولود

وقال المعهد القومي للتغذية إن جسم الأم يستعد للرضاعة الطبيعية اثناء الحمل مشيرا إلى أن الرضاعة الطبيعية تفرز هرمون الأوكسيتوسون الذي يقلل من التوتر والقلق.

وأوضح معهد التغذية أن الرضاعة الطبيعية تمد الطفل بالأجسام المضادة التى تدعم جهاز المناعة مدى الحياة.

وأشار معهد التغذية أن الرضاعة الطبيعية تحمي الطفل من الأمراض المعدية موضحا أن الأطفال الذين يحصلون على الرضاعة الطبيعية يحققون علامات أعلى في معدل الذكاء.

الرضاعة الطبيعية تفرز ما يسمى بـ"هرمون الحب"

وكشف المعهد القومي للتغذية أن الرضاعة الطبيعية تفرز ما يسمى بـ "هرمون الحب"

وتقلل من مشاعر القلق والتوتر والذي يصيب الأمهات بعد الولادة بشكل خاص بسبب تغير نمط الحياة.

الأم عرضة للتوتر والقلق

وأشار إلى أنه بعد الولادة تقل ساعات النوم وتصبح الأم عرضة للتوتر والقلق وعندما ترضع طفلها يفرز الجسم هرمون الاوكسيتوسون "هرمون الحب" والذي يساعد على الشعور بالآمان.

زيادة إدرار اللبن

أوضح أهمية ومميزات لبن الأم بالنسبة للطفل: ​

١- آمن ونظيف ويحتوي على أجسام مضادة تحمي الطفل من معظم الأمراض التي تصيبه في مرحلة الطفولة.​

٢- يمد الطفل بالمواد الغذائية والطاقة ويكون ذلك بحسب المرحلة العمرية:​

أ- أول ستة أشهر من العمر: إمداد كامل. ​

ب- النصف الثاني من السنة الأولى من العمر: أكثر من نصف الإمداد. ​

ج- السنة الثانية من العمر: أكثر من ثلث الإمداد. ​

٣- الأطفال الذين يتلقون رضاعة طبيعية يظهرون أداء أفضل في اختبارات الذكاء كما أنهم قلما يكون لديهم زيادة في الوزن ويكونون أقل عرضة للإصابة بمرض السكر.​

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