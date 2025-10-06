سلوكيات خاطئة تتبعها الأمهات خلال فترة الرضاعة

الرضاعة الطبيعية هي الغذاء الأول للطفل عقب الولادة ويجب على الأمهات الاهتمام بها لأهميتها فهى تقوي مناعة الطفل المولود وتساعد فى نموه بشكل صحي.

وللأسف فى عصرنا الحالى تفشل بعض الأمهات فى الرضاعة الطبيعية، وبالتالى يلجأن إلى الرضاعة الصناعية؛ ما يؤثر على صحة الطفل بشكل سلبي.

وتقول الدكتورة غادة سيد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة والرضاعة الطبيعية: إن معظم الأمهات فترة الحمل للأسف تهتم بمظهرها أثناء الحمل وشراء ملابس للخروج وشراء ملابس الطفل، وتهدر الكثير من الوقت فى اختيار الملابس والخروج، وهذا خطأ حيث يجب تخصيص فترة الحمل للتثقيف مدخول كيفية التعامل مع الطفل عقب الولادة وكيفية إرضاعه، وهكذا.

سلوكيات خاطئة تتبعها الأمهات خلال الرضاعة

وأضافت غادة، أن هناك سلوكيات خاطئة تتبعها الأمهات خلال الرضاعة الطبيعية، منها:

عدم الرضاعة بعد الولادة مباشرة بساعة بحجة أن الأم متعبة وآلام جرح الولادة تسيطر عليها، وهذا خطأ يؤخر نزول اللبن، لذا يجب الابتعاد عن هذه العادة وإرضاع الطفل عقب الولادة مباشرة من خلال ملامسة جلد الطفل لجلد الأم، وجعل الطفل يبحث عن الثدى لتناوله بنفسه ما يحفز نزول اللبن سريعا.

شراء البيبرونة والتتينا للطفل، وهى تجعله يرفض الرضاعة الطبيعية بعد ذلك لأنها أسهل من الرضاعة الطبيعية بالنسبة له.

شراء واقى الحلمة.. بعض المستشفيات تطلبه عند الولادة، وهى حلمة بلاستيك يتم وضعها على حلمة الثدي، ويرضع الطفل منها حتى لا تتألم الأم، وهذا خطأ كبير لأن الطفل بعد ذلك لا يستطيع الرضاعة بدونها، كما أنها لا تعمل على إفراغ الثدى بشكل كامل؛ ما يسبب قلة اللبن تدريجيا ومع الوقت يجف لبن الثدى وتلجأ الأم بعدها للرضاعة الصناعية.

