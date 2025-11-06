أكلات تمنع تساقط الشعر وتساعد على نموه

18 حجم الخط

تساقط الشعر من المشكلات التى تعانى من الفتيات كثيرا وتؤثر على كثافة الشعر ومظهره ما يزعج الفتيات وبالتالى تبحث الفتيات عن حلول فعالة لعلاج التساقط.

وتساقط الشعر مرتبط بحالات الجسم فهناك أوقات تعرفها النساء تسبب تساقط الشعر مثل فترات الحمل والولادة والرضاعة والإصابة بأنيميا فقر الدم، لذا يجب التغذية السليمة التى تمنع تساقط الشعر فى هذه الفترات.

أكلات تمنع تساقط الشعر

ويقول الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك أكلات تمنع تساقط الشعر وتزيد من نموه، منها:-

أولا مصادر البروتين:

البيض لأنه يحتوى على البيوتين والحديد والزنك.

• السمك والسلمون، وهو غني بالأوميجا 3 وفيتامين D

الكبدة واللحوم الحمراء وهى تحتوى على الحديد والزنك.

تساقط الشعر

ثانيا الخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامينات:

السبانخ والبروكلي لاحتوائهم على الحديد وفيتامين سي.

الجزر والبطاطا الحلوة بهم فيتامين A.

الأفوكادو به فيتامين E ودهون صحية.

ثالثا مكسرات وبذور:

اللوز وعين الجمل وبذور الكتان لاحتوائها على أوميجا 3 وماغنيسيوم

السمسم وبذور القرع لاحتوائهما على الزنك والبروتين النباتي.

رابعا منتجات الألبان:

الزبادي واللبن لاحتوائهما على كالسيوم وفيتامين B5.

وأضاف عبد الناصر، أن الشعر يحتاج طعام متوازن مثل الجسم تماما، وكل وجبة تحتوى على البروتين والزنك والماغنسيوم تمنح شعر أقوى وأنعم كل يوم، لذا يجب الاهتمام بالتغذية السليمة التى تمد الشعر بالعناصر الغذائية المهمة التي تحافظ على قوته ونعومته ولمعانه مايزيد من جمال صاحبته.

