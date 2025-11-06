الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أكلات تمنع تساقط الشعر وتساعد على نموه

تساقط الشعر
تساقط الشعر
18 حجم الخط

تساقط الشعر من المشكلات التى تعانى من الفتيات كثيرا وتؤثر على كثافة الشعر ومظهره ما يزعج الفتيات وبالتالى تبحث الفتيات عن حلول فعالة لعلاج التساقط.

وتساقط الشعر مرتبط بحالات الجسم فهناك أوقات تعرفها النساء تسبب تساقط الشعر مثل فترات الحمل والولادة والرضاعة والإصابة بأنيميا فقر الدم، لذا يجب التغذية السليمة التى تمنع تساقط الشعر فى هذه الفترات.

أكلات تمنع تساقط الشعر 

ويقول الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك أكلات تمنع تساقط الشعر وتزيد من نموه، منها:-

أولا مصادر البروتين:

  • البيض لأنه يحتوى على البيوتين والحديد والزنك.
    • السمك والسلمون، وهو غني بالأوميجا 3 وفيتامين D
  • الكبدة واللحوم الحمراء وهى تحتوى على الحديد والزنك.
تساقط الشعر 
تساقط الشعر 

ثانيا الخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامينات:

  • السبانخ والبروكلي لاحتوائهم على الحديد وفيتامين سي.
  • الجزر والبطاطا الحلوة بهم فيتامين A.
  • الأفوكادو به فيتامين E ودهون صحية.

ثالثا مكسرات وبذور:

  • اللوز وعين الجمل وبذور الكتان لاحتوائها على أوميجا 3 وماغنيسيوم
  • السمسم وبذور القرع لاحتوائهما على الزنك والبروتين النباتي.

رابعا منتجات الألبان:

  • الزبادي واللبن لاحتوائهما على كالسيوم وفيتامين B5.

وأضاف عبد الناصر، أن الشعر يحتاج طعام متوازن مثل الجسم تماما، وكل وجبة تحتوى على البروتين والزنك والماغنسيوم تمنح شعر أقوى وأنعم كل يوم، لذا يجب الاهتمام بالتغذية السليمة التى تمد الشعر بالعناصر الغذائية المهمة التي تحافظ على قوته ونعومته ولمعانه مايزيد من جمال صاحبته.

txt

أبرزها الحليب والعسل، طرق طبيعية وآمنة لفرد الشعر

txt

اصنعي بنفسك شامبو طبيعي آمن لتنظيف الشعر وترطيبه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تساقط الشعر الشعر أكلات تمنع تساقط الشعر وتزيد من نموه العناية بالشعر صحة الصحة الدكتور أحمد عبد الناصر

مواد متعلقة

وصفات طبيعية لتغذية فروة الرأس وتعزيز صحة الشعر

أسرار تنعيم الشعر طبيعيًا بدون حرارة أو فرد

فوائد زيت النعناع لنمو وصحة الشعر

علاج طبيعي وفعال لتقصف أطراف الشعر بدون قصها

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة حول مقتل صاحب محل كشري شهير في حلوان

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

رويترز: أمريكا تعتزم إنشاء قاعدة في دمشق ضمن اتفاق أمني مع إسرائيل

لديهم ثروة طائلة ولا تهتم بسعر الديك الرومي، لحظة إحراج ترامب لسفيرة السعودية (فيديو)

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

تفاصيل أولى جلسات استئناف محاكمة "سفاح المعمورة" بالإسكندرية

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الدولة المركزي اليوم الخميس

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

ارتفاع في الأصفر وانخفاض أبو جبة، أسعار الفول والعدس اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان يشرح أحكام الميراث وطرق توزيع التركة في ندوة بـ "خريجي الأزهر"

الإفتاء: العمل في شركات التأمين التجاري جائز ولا شبهة فيه

وكيل المعاهد الأزهرية: اختلاف وجهات النظر لا يفسد للوسطية ودا ولا يقطع للأخوة رحما

المزيد
الجريدة الرسمية