طرق التعامل مع تساقط الشعر الموسمي، بالمواد الطبيعية

تساقط الشعر الموسمي، من أكثر المشكلات الجمالية شيوعًا بين النساء، خصوصًا خلال فصلي الخريف والربيع، عندما يلاحظ الكثيرون أن كمية الشعر المتساقط أثناء التمشيط أو الغسيل أصبحت أكبر من المعتاد.





وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة طبيعية في كثير من الأحيان، إلا أن القلق منها مبرّر، لأن استمرارها دون عناية أو تغذية مناسبة قد يؤدي إلى ضعف بصيلات الشعر وفقدان الكثافة مع الوقت.



أكدت خبيرة التجميل ندى حسن، أن تساقط الشعر الموسمي ليس أمرًا مخيفًا إذا تعاملتِ معه بوعي وهدوء. فهو في الغالب مؤقت ويمكن السيطرة عليه بالعناية المنتظمة، والتغذية السليمة، والراحة النفسية.



أضافت خبيرة التجميل، أن المهم ألا تهملي الإشارات التي يرسلها لكِ جسمك، لأن الشعر مرآة للصحة العامة، فلتحافظي على توازنك الغذائي، ودلّلي شعرك بالزيوت الطبيعية، وامنحي نفسك وقتًا من الراحة. فالشعر مثل أي كائن حي، يحتاج إلى الرعاية، الحب، والصبر ليعود قويًا ولامعًا كما كان.



في هذا التقرير، تستعرض خبيرة التجميل، بالتفصيل أسباب تساقط الشعر الموسمي، وأهم الطرق الطبيعية والطبية للتعامل معه، مع نصائح غذائية وعادات يومية تساعد على استعادة صحة الشعر وكثافته.

أولًا: لماذا يحدث تساقط الشعر الموسمي؟

يحدث تساقط الشعر الموسمي عادة نتيجة لتغيّرات في دورة نمو الشعر، والتي تتأثر بالعوامل البيئية والهرمونية. فالشعر يمر بثلاث مراحل رئيسية:

مرحلة النمو (Anagen): وهي المرحلة الأطول التي يستمر فيها الشعر بالنمو النشط.

مرحلة التراجع (Catagen): حيث تتوقف البصيلة عن إنتاج الشعر وتبدأ بالانكماش.

مرحلة التساقط (Telogen): وهي مرحلة الراحة التي يتساقط فيها الشعر ليحل مكانه شعر جديد.

في فصلي الخريف والربيع، يتبدّل معدل هذه المراحل بسبب تغير درجات الحرارة، ونسبة الرطوبة، وطول ساعات النهار، مما يجعل عددًا أكبر من الشعر يدخل مرحلة التساقط. كما أن التعرض للشمس القوية في الصيف أو البرد القارس في الشتاء يُضعف فروة الرأس، فيظهر أثر ذلك بعد شهرين تقريبًا على شكل تساقط موسمي واضح.

تساقط الشعر

ثانيًا: كيف تفرّقين بين التساقط الطبيعي والموسمي المقلق؟

من الطبيعي أن يتساقط ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميًا، لكن عندما تلاحظين كميات كبيرة في الفرشاة أو أثناء الاستحمام، أو إذا أصبح ذيل شعرك أنحف بشكل واضح، فهنا قد تكون المشكلة تستحق المتابعة.

التساقط الموسمي عادة ما يستمر من 6 إلى 8 أسابيع ثم يتوقف تدريجيًا، بينما التساقط الناتج عن سوء التغذية أو مشكلات هرمونية يكون مستمرًا ومتزايدًا. لذلك، يُنصح بمراقبة الوضع لأسابيع قليلة قبل اللجوء إلى الفحوصات الطبية، مع البدء بعناية داعمة منذ البداية.

ثالثًا: خطوات عملية للتعامل مع تساقط الشعر الموسمي



1. اهتمي بتغذية شعرك من الداخل

الغذاء هو الأساس في صحة الشعر. خلال فترة التساقط، احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالحديد، الزنك، والبيوتين، مثل:

السبانخ، الجرجير، والبروكلي لاحتوائها على الحديد وحمض الفوليك.

المكسرات (اللوز، الجوز، الكاجو) التي تحتوي على الزنك والأوميغا 3.

البيض والشوفان والأفوكادو، وهي مصادر رائعة للبيوتين والبروتينات.

السلمون والسردين، فهما يعززان نمو الشعر بفضل الأحماض الدهنية.

كما يُنصح بشرب كمية كافية من الماء يوميًا (لا تقل عن 2 لتر) للحفاظ على رطوبة فروة الرأس ومنع الجفاف الذي يزيد من التساقط.

2. اعتمدي روتين عناية لطيفًا

خلال فترة التساقط، تجنبي المعاملة القاسية للشعر مثل:

غسل الشعر يوميًا أو بالماء الساخن جدًا.

استخدام الشامبوهات الغنية بالكبريتات.

تمشيط الشعر وهو مبلل.

استبدلي ذلك بروتين لطيف: اغسلي شعرك مرتين أسبوعيًا بشامبو طبيعي أو مخصص للتساقط، واستخدمي بلسم مغذي مع تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع لتحفيز الدورة الدموية.

3. الزيوت الطبيعية حليفك الأقوى

استخدمي الزيوت الطبيعية مرتين أسبوعيًا قبل الغسيل، مثل:

زيت الخروع: لتحفيز البصيلات وتقوية الجذور.

زيت جوز الهند: لترطيب الشعر ومنع تكسره.

زيت إكليل الجبل (الروزماري): أثبتت الدراسات أنه يساعد في تحفيز نمو الشعر الجديد.

يمكنك مزج ملعقة من كل زيت وتدليك الفروة بحركات دائرية لمدة 10 دقائق قبل غسل الشعر بساعتين على الأقل.

4. قص الأطراف بانتظام

تقصير أطراف الشعر كل شهرين يساعد على التخلص من التقصف الذي يجعل الشعر يبدو خفيفًا وباهتًا. كما أن القص المنتظم يُحفّز مظهر الشعر الصحي ويقلل من التساقط الناتج عن التشابك والضعف.

5. تجنبي أدوات الحرارة قدر الإمكان

المجفف والمكواة من أكثر أسباب تضرر الشعر خلال الفصول المتقلبة. استخدميها فقط عند الضرورة، ومع طبقة حماية حرارية، ولا تنسي ترك الشعر يجف طبيعيًا كلما أمكن.

رابعًا: عادات حياتية تساعدك على تقليل التساقط

النوم الكافي: قلة النوم تؤثر في الهرمونات المسؤولة عن نمو الشعر، لذا احرصي على 7 ساعات نوم ليلي.

تقليل التوتر: التوتر أحد أهم محفزات التساقط، جربي التأمل أو المشي أو شرب مشروبات مهدئة مثل البابونج واليانسون.

تغيير الوسادة: استخدمي وسادة حريرية لتقليل الاحتكاك الذي يسبب تكسر الشعر أثناء النوم.

الحجاب والربطات: إذا كنتِ محجبة، فاحرصي على تهوية الشعر يوميًا وعدم ربطه بإحكام لفترات طويلة.

علاج تساقط الشعر

خامسًا: متى تحتاجين إلى استشارة الطبيب؟

إذا استمر التساقط لأكثر من شهرين دون تحسن، أو ظهرت فراغات في فروة الرأس، أو كان الشعر يتساقط من الجذور مع وجود حكة أو قشرة مفرطة، فهنا يُفضَّل مراجعة طبيب الجلدية. قد يطلب الطبيب تحاليل للحديد، وفيتامين د، والغدة الدرقية، لأن نقصها من الأسباب الشائعة لتساقط الشعر.

سادسًا: وصفات طبيعية مجرّبة لدعم الشعر

ماسك البصل والعسل:

ملعقة عصير بصل + ملعقة عسل + ملعقة زيت زيتون، توضع على فروة الرأس لمدة 20 دقيقة ثم تُغسل. البصل غني بالكبريت الذي يعزز نمو الشعر.

ماسك الصبار وزيت الخروع:

جل الصبار مع بضع قطرات من زيت الخروع، يوضع على الفروة لمدة نصف ساعة، فهو يغذي البصيلات ويمنع التساقط.

منقوع إكليل الجبل:

اغلي أعواد الروزماري واتركيها تبرد، ثم استخدمي الماء لشطف الشعر بعد الغسيل. هذا المنقوع يحفّز نمو الشعر ويقلل التساقط مع الاستمرار.

