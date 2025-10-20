تساقط الشعر من أكثر المشكلات الشائعة التي تعاني منها الكثير من النساء، وغالبا ما يكون نتيجة لعوامل متعددة مثل سوء التغذية، أو التوتر النفسي، أو اضطراب الهرمونات، أو استخدام منتجات الشعر الكيميائية القاسية.

ولأن العلاج الطبيعي يعد خيارا آمنا وفعالا، يلجأ الكثيرون إلى الوصفات الطبيعية التي تغذي فروة الرأس وتقوي بصيلات الشعر وتحفز نموه من جديد.

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، 6 وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر، منها:

وصفة زيت الزيتون والثوم

- زيت الزيتون غني بفيتامين (E) ومضادات الأكسدة التي تغذي فروة الرأس وتحمي الشعر من التقصف، بينما يعمل الثوم على تحفيز الدورة الدموية وتقوية البصيلات.

الطريقة:

يهرس فصان من الثوم جيدا.

يضاف إليهما ملعقتان من زيت الزيتون الدافئ.

يدلك الخليط في فروة الرأس لمدة 5 دقائق.

يترك لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالشامبو والماء الفاتر.

عند تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا ستلاحظين انخفاض تساقط الشعر بشكل ملحوظ.

وصفة زيت جوز الهند وعصير الليمون

- زيت جوز الهند يحتوي على الأحماض الدهنية التي تخترق جذور الشعر وتمنحه الرطوبة واللمعان، أما الليمون فينظف فروة الرأس من القشرة والدهون الزائدة التي قد تسبب انسداد البصيلات وتساقط الشعر.

الطريقة:

امزجي ملعقتين من زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

دلكي فروة الرأس بالخليط بلطف.

غطي الشعر بغطاء بلاستيكي لمدة 30 دقيقة.

اغسليه بالماء الفاتر والشامبو الخفيف.

يفضل تطبيق هذه الوصفة مرة أسبوعيا لتقوية الشعر وتنظيف فروة الرأس.

وصفة العسل وصفار البيض

- العسل مرطب طبيعي غني بالمعادن والفيتامينات التي تغذي فروة الرأس، أما صفار البيض فيحتوي على البروتين والبيوتين الضروريين لتقوية الشعر وزيادة كثافته.

الطريقة:

اخلطي صفار بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

وزعي الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور إلى الأطراف.

غطي الشعر بغطاء بلاستيكي لمدة 40 دقيقة.

اغسلي الشعر جيدا بماء بارد حتى لا يتجلى البيض.

تمنح هذه الوصفة الشعر نعومة ولمعان وتقلل تساقطه بمرور الوقت.

وصفة الحناء مع الزيوت الطبيعية

- الحناء تقوي جذور الشعر وتمنحه كثافة طبيعية، كما تساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

الطريقة:

امزجي كوب من مسحوق الحناء مع ملعقتين من زيت الخروع وملعقة من زيت اللوز.

أضيفي القليل من الماء الدافئ لتكوين عجينة متماسكة.

ضعيها على الشعر بالكامل لمدة ساعة.

اغسلي الشعر بالماء والشامبو الطبيعي.

تساعد هذه الوصفة على تقليل التساقط ومنح الشعر لون طبيعي وبريق مميز.

وصفة جل الصبار

- الصبار يحتوي على إنزيمات وإنترفيرونات تحفز نمو الشعر وتعمل على تهدئة فروة الرأس والتقليل من الالتهابات التي قد تؤدي إلى تساقطه.

الطريقة:

استخرجي جل الصبار الطازج من أوراق النبات.

ضعيه مباشرة على فروة الرأس ودلكيه برفق.

اتركيه لمدة 45 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

عند تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا ستلاحظين شعر أقوى وأكثر لمعان.

وصفة الشاي الأخضر

- الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تحفز نمو الشعر وتمنع تلف البصيلات الناتج عن الجذور الحرة.

الطريقة:

انقعي كيسين من الشاي الأخضر في كوب ماء مغلي واتركيه ليبرد.

استخدمي السائل لشطف الشعر بعد غسله بالشامبو.

اتركيه على الشعر لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء البارد.

يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه مع الاستخدام المنتظم.

