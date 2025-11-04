الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

اصنعي بنفسك شامبو طبيعي آمن لتنظيف الشعر وترطيبه

شامبو طبيعي
شامبو طبيعي

في ظل انتشار المنتجات التجارية التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية، أصبح الاتجاه نحو صناعة الشامبو الطبيعي في المنزل خيار صحي وآمن.

خاصة لمن يعانون من تساقط الشعر، أو جفاف الفروة، أو الحساسية من المواد الصناعية، والشامبو الطبيعي لا ينظف الشعر فحسب، بل يمده بالعناصر المغذية، ويمنحه لمعان وحيوية بفضل مكوناته النباتية والزيوت العطرية المفيدة.

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن من فوائد الشامبو الطبيعي:-

  • خالي من الكبريتات والبارابين والسيليكون، وهي مواد تسبب تلف الشعر على المدى الطويل.
  • ينظف فروة الرأس بعمق دون أن يزيل الزيوت الطبيعية الضرورية لترطيب الشعر.
  • يرطب الشعر ويقلل من الهيشان والتقصف.
  • يناسب جميع أنواع الشعر بما فيها الجاف، والدهني، والمصبوغ.
  • يحفز نمو الشعر بفضل الزيوت الطبيعية الغنية بالفيتامينات.

اصنعى بنفسك شامبو طبيعي لتنظيف الشعر 

وتقدم سهام طريقة عمل شامبو طبيعي آمن لتنظيف الشعر وترطيبه.

المكونات:-

100 مللى صابون قشتالي سائل طبيعي

100 مللى ماء مقطر أو مغلي ومبرد

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة زيت الأرجان أو الجوجوبا

ملعقة صغيرة عسل نحل طبيعي

2 ملعقة كبيرة جل الصبار

الزيوت العطرية الطبية اختيارية

زيت اللافندر

زيت إكليل الجبل

زيت النعناع

شامبو طبيعي 
شامبو طبيعي 

طريقة عمل شامبو طبيعي آمن لتنظيف الشعر:-

  • في وعاء زجاجي نظيف، أضيفي الماء المقطر إلى الصابون القشتالي السائل وقلبي بلطف حتى يمتزجا.
  • أضيفي العسل وجل الصبار واستمري في التقليب حتى يذوبا تماما.
  • بعد ذلك أضيفي زيت جوز الهند وزيت الأرجان، وقلبي المزيج برفق حتى يتجانس.
  • أضيفي من 5 إلى 10 قطرات من الزيت العطري المفضل لديك (مثل اللافندر أو الروزماري).
  • صبي الخليط في زجاجة شامبو زجاجية أو بلاستيكية داكنة اللون (لحماية المكونات من الضوء).
  • رجي الزجاجة قبل كل استخدام، لأن المكونات الطبيعية قد تنفصل قليلا بمرور الوقت.
  • عند الاستخدام بللي شعرك جيدا بالماء الدافئ.
  • ضعي كمية صغيرة من الشامبو على فروة الرأس ودلّكي بلطف بأطراف الأصابع لمدة دقيقتين.
  • اتركيه على الشعر لمدة دقيقة إضافية ليمتص الفوائد.
  • اشطفيه جيدا بالماء الفاتر.
  • يمكن استخدام بلسم طبيعي بعده مثل خليط من زيت جوز الهند وخل التفاح المخفف.

نصائح للحفاظ على فاعلية الشامبو الطبيعي

وأضافت، أنه للحفاظ على هذه الشامبو يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

  • احفظي الشامبو في مكان بارد وجاف بعيدا عن أشعة الشمس.
  • صلاحية الشامبو تمتد عادة من 3 إلى 4 أسابيع بسبب خلوه من المواد الحافظة.
  • يمكنك إضافة فيتامين E كمضاد أكسدة طبيعي لزيادة مدة الحفظ.
  • إذا كنتي تعانين من فروة حساسة، استخدمي كمية أقل من الزيوت العطرية.
txt

منها الشيب المبكر، 6 علامات إذا ظهرت في شعرك ممنوع تجاهلها

txt

الكركديه سر جمال شعرك والحل لجميع مشاكله

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شامبو طبيعي اصنعى بنفسك شامبو طبيعي شامبو طبيعي آمن لتنظيف الشعر وترطيبه الشعر العناية بالشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

وصفات طبيعية لتغذية فروة الرأس وتعزيز صحة الشعر

فوائد زيت النعناع لنمو وصحة الشعر

طريقة عمل سبراي طبيعي لتلميع الشعر قبل الخروج

طريقة عمل شامبو وبلسم طبيعي في البيت

الأكثر قراءة

باقة الورد 24 ألف جنيه والعطر بـ 13 ألفا، أبرز أغلى هدايا "الفلانتين المصري" بالأسواق

ارتفاع رغم ضبابية الأجواء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

سعر السمك اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها البلطي والجمبري وانخفاض 20 جنيها في قشر البياض

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يرمز لحب الجميع وليس الحبيب والحبيبة فقط، عيد الحب المصري وعلاقته بمصطفى أمين

قبل ساعات من ظهورها، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج 2026 في مصر

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة قمة ليفربول وريال مدريد

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل اقتصادية قريبا

دعاء أول الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية