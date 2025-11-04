اصنعي بنفسك شامبو طبيعي آمن لتنظيف الشعر وترطيبه

في ظل انتشار المنتجات التجارية التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية، أصبح الاتجاه نحو صناعة الشامبو الطبيعي في المنزل خيار صحي وآمن.

خاصة لمن يعانون من تساقط الشعر، أو جفاف الفروة، أو الحساسية من المواد الصناعية، والشامبو الطبيعي لا ينظف الشعر فحسب، بل يمده بالعناصر المغذية، ويمنحه لمعان وحيوية بفضل مكوناته النباتية والزيوت العطرية المفيدة.

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن من فوائد الشامبو الطبيعي:-

خالي من الكبريتات والبارابين والسيليكون، وهي مواد تسبب تلف الشعر على المدى الطويل.

ينظف فروة الرأس بعمق دون أن يزيل الزيوت الطبيعية الضرورية لترطيب الشعر.

يرطب الشعر ويقلل من الهيشان والتقصف.

يناسب جميع أنواع الشعر بما فيها الجاف، والدهني، والمصبوغ.

يحفز نمو الشعر بفضل الزيوت الطبيعية الغنية بالفيتامينات.

اصنعى بنفسك شامبو طبيعي لتنظيف الشعر

وتقدم سهام طريقة عمل شامبو طبيعي آمن لتنظيف الشعر وترطيبه.

المكونات:-

100 مللى صابون قشتالي سائل طبيعي

100 مللى ماء مقطر أو مغلي ومبرد

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة زيت الأرجان أو الجوجوبا

ملعقة صغيرة عسل نحل طبيعي

2 ملعقة كبيرة جل الصبار

الزيوت العطرية الطبية اختيارية

زيت اللافندر

زيت إكليل الجبل

زيت النعناع

شامبو طبيعي

طريقة عمل شامبو طبيعي آمن لتنظيف الشعر:-

في وعاء زجاجي نظيف، أضيفي الماء المقطر إلى الصابون القشتالي السائل وقلبي بلطف حتى يمتزجا.

أضيفي العسل وجل الصبار واستمري في التقليب حتى يذوبا تماما.

بعد ذلك أضيفي زيت جوز الهند وزيت الأرجان، وقلبي المزيج برفق حتى يتجانس.

أضيفي من 5 إلى 10 قطرات من الزيت العطري المفضل لديك (مثل اللافندر أو الروزماري).

صبي الخليط في زجاجة شامبو زجاجية أو بلاستيكية داكنة اللون (لحماية المكونات من الضوء).

رجي الزجاجة قبل كل استخدام، لأن المكونات الطبيعية قد تنفصل قليلا بمرور الوقت.

عند الاستخدام بللي شعرك جيدا بالماء الدافئ.

ضعي كمية صغيرة من الشامبو على فروة الرأس ودلّكي بلطف بأطراف الأصابع لمدة دقيقتين.

اتركيه على الشعر لمدة دقيقة إضافية ليمتص الفوائد.

اشطفيه جيدا بالماء الفاتر.

يمكن استخدام بلسم طبيعي بعده مثل خليط من زيت جوز الهند وخل التفاح المخفف.

نصائح للحفاظ على فاعلية الشامبو الطبيعي

وأضافت، أنه للحفاظ على هذه الشامبو يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

احفظي الشامبو في مكان بارد وجاف بعيدا عن أشعة الشمس.

صلاحية الشامبو تمتد عادة من 3 إلى 4 أسابيع بسبب خلوه من المواد الحافظة.

يمكنك إضافة فيتامين E كمضاد أكسدة طبيعي لزيادة مدة الحفظ.

إذا كنتي تعانين من فروة حساسة، استخدمي كمية أقل من الزيوت العطرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.