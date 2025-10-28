نصائح لتقوية بصيلات الشعر ومنعه من التساقط

تساقط الشعر من أكثر المشكلات التي تؤثر على جمال المرأة وثقتها بنفسها، وغالبا ما يكون سببه ضعف في بصيلات الشعر، وهي الجزء الحيوي المسؤول عن إنبات الشعرة وتغذيتها.

ولأن الشعر القوي يبدأ من الجذور، فإن العناية بالبصيلات خطوة أساسية للحفاظ على شعر صحي وكثيف ولامع، وهو ماتحرص عليه الفتيات.

العناية بالتغذية الداخلية

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن غذاء الشعر يبدأ من الداخل، إذ إن كل ما نتناوله ينعكس مباشرة على صحة فروة الرأس والبصيلات، لذا يجب تناول الطعام المهم للشعر، مثل:-

تناول البروتينات، لأن الشعر يتكون أساسا من الكيراتين، وهو نوع من البروتين، لذا فإن نقص البروتين يؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه، لذا تناولي أطعمة مثل البيض، والدجاج، والسمك، والعدس، والفول.

أكثري من تناول الحديد والزنك، ونقص الحديد من أكثر أسباب تساقط الشعر شيوعا، خصوصا لدى النساء، لذا تناولي السبانخ، والكبدة، والبقوليات، والمكسرات لتعويض النقص.

الفيتامينات ضرورية لبصيلات قوية، مثل فيتامين A يحفز إنتاج الزيوت الطبيعية في فروة الرأس، وفيتامين E يحسن الدورة الدموية ويغذي الجذور، وفيتامين C يعزز امتصاص الحديد ويقوي الأنسجة المحيطة بالبصيلة، وفيتامين D يحفز نمو بصيلات جديدة.

اشربي كمية كافية من الماء، زالجفاف يقلل من ترطيب فروة الرأس، مما يضعف البصيلات ويجعل الشعر هش وسهل التكسر.

تقوية بصيلات الشعر

العناية الخارجية بفروة الرأس لتقوية البصيلات

واضافت سهام، أن فروة الرأس الصحية هي البيئة المناسبة لنمو شعر قوي، لذا يجب الحفاظ عليها من خلال بعض النصائح، منها:-

تدليك فروة الرأس بانتظام، دلكي فروة رأسك بأطراف أصابعك يوميا لبضع دقائق لتحفيز الدورة الدموية وتنشيط البصيلات، ويمكن استخدام زيت طبيعي أثناء التدليك مثل زيت الخروع أو زيت جوز الهند.

اختيار الشامبو المناسب، استخدمي شامبو خالى من الكبريتات والمواد الكيميائية القاسية، لأنها تضعف الشعر وتزيل الزيوت الطبيعية المهمة لحماية البصيلات.

تجنبي غسل الشعر بالماء الساخن، لأن الماء الساخن يضعف البصيلات ويؤدي إلى جفاف فروة الرأس، لذا استخدمي ماء فاتر أو بارد لحماية الشعر.

استخدمي الزيوت الطبيعية المغذية، مثل زيت الخروع، لأنه يقوي الجذور ويحفز نمو الشعر، وزيت جوز الهند يرطب ويمنع تكسر الأطراف، وزيت الزيتون لأنه يحتوي على مضادات أكسدة تغذي البصيلات، ززيت الأرجان المغربي، لأنه يمنح الشعر لمعان ويمنع تساقطه.

تجنبي ربط الشعر بإحكام

تسريحات الشعر المشدودة تضع ضغط على الجذور وتؤدي لتساقط دائم في بعض الحالات. قللي من استخدام الحرارة، والسشوار والمكواة يؤديان إلى جفاف الشعر وضعف البصيلات، لذا استخدمي واقي حراري قبل التصفيف.

ابتعدي عن الصبغات القاسية، والصبغات التي تحتوي على الأمونيا أو مواد كيميائية قوية تضعف الشعر من الجذور، اختاري منتجات طبيعية أو خالية من الأمونيا.

تجنبي التوتر والقلق، والضغط النفسي يؤثر سلبا على الهرمونات المسؤولة عن نمو الشعر، مما يسبب التساقط، لذا جربي تمارين الاسترخاء والنوم الكافي يوميا.

