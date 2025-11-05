أبرزها الحليب والعسل، طرق طبيعية وآمنة لفرد الشعر

18 حجم الخط

تحلم الكثير من الفتيات بشعر ناعم وانسيابي دون تجعد، ولكن استخدام كريمات الفرد الكيميائية أو المكواة والسيشوار يؤدي مع الوقت إلى تلف الشعر وجفافه وتساقطه.

لذلك، أصبح الاتجاه نحو الوصفات الطبيعية لفرد الشعر هو الخيار الأفضل، لأنها تمنح الشعر النعومة واللمعان دون أن تؤذيه.

طرق طبيعية وآمنة لفرد الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، طرق طبيعية وآمنة لفرد الشعر، منها:-

وصفة الحليب والعسل

الحليب من أفضل المكونات التي تساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه بعمق، بينما يعمل العسل على تغذية الشعر ومنحه لمعان طبيعي.

اخلطي كوب من الحليب كامل الدسم مع ملعقتين من العسل الطبيعي.

ضعي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

غطي الشعر بغطاء بلاستيكي لمدة ساعة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو الطبيعي.

النتيجة شعر ناعم ولامع منذ أول استخدام.

زيت جوز الهند والليمون

زيت جوز الهند بقدرته العالية على ترطيب الشعر وفرده طبيعي، كما أن عصير الليمون يساعد في تنظيف فروة الرأس والتقليل من التجعد.

اخلطي نصف كوب من زيت جوز الهند مع عصير نصف ليمونة.

ضعي الخليط في الثلاجة حتى يتماسك قليلا.

وزعيه على الشعر بالتساوي واتركيه لمدة 45 دقيقة.

اغسلي الشعر جيدا بالماء الفاتر والشامبو.

النتيجة، شعر مفرود ولامع بملمس حريري.

قناع الموز وزيت الزيتون

الموز غني بالفيتامينات والمعادن التي تعالج الشعر الجاف والمتقصف، وزيت الزيتون يمنح الشعر النعومة والمرونة.

اهرسي ثمرة موز ناضجة جيدا.

أضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ضعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 30 إلى 40 دقيقة.

اغسليه بالماء والشامبو الطبيعي.

النتيجة، يقلل من التجعد ويزيد من انسيابية الشعر.

جل الصبار

الصبار يحتوي على إنزيمات طبيعية ترطب الشعر وتساعد على فرده بسهولة.

استخرجي جل الصبار من الورقة الطازجة.

دلكي به فروة الرأس والشعر جيدا.

اتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

النتيجة، شعر ناعم، رطب، وصحي بلمعان طبيعي.

خلطة البيض وزيت اللوز

البيض يحتوي على البروتين الذي يقوي بصيلات الشعر، بينما زيت اللوز يساعد على فرده وتغذيته.

اخفقي بيضة واحدة وأضيفي إليها ملعقتين من زيت اللوز.

ضعي الخليط على الشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي الشعر بالماء الفاتر وليس الساخن حتى لا يتجلط البيض.

النتيجة، شعر قوي، مفرود ولامع.

قناع النشا والماء

النشا من المكونات الفعالة في فرد الشعر وتقليل الهيشان.

امزجي 3 ملاعق من النشا مع نصف كوب من الماء الدافئ حتى تتكون عجينة ناعمة.

ضعيها على الشعر من الجذور إلى الأطراف.

اتركيها لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي الشعر جيدا.

النتيجة، فرد طبيعي ونعومة ملحوظة من الاستخدام الأول.

