الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أسرار تنعيم الشعر طبيعيًا بدون حرارة أو فرد

وصفات لتنعيم الشعر
وصفات لتنعيم الشعر

أسرار تنعيم الشعر طبيعيًا، تحلم الكثير من السيدات بشعر ناعم، لامع، وانسيابي دون اللجوء لأدوات الفرد الحراري أو المواد الكيميائية القاسية التي قد تمنح نتيجة سريعة، لكنها تترك الشعر مجهدًا على المدى الطويل. 
 

لشعر طويل فى فترة قصيرة، اتبعى هذه النصائح

نظام غذائي صحي لشعر قوي وبلا مشاكل


في السنوات الأخيرة، زاد الوعي بأهمية العودة للوصفات الطبيعية والعناية الصحية لإصلاح الشعر من الداخل بدلًا من إخفاء مشاكله مؤقتًا. 

أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن تنعيم الشعر طبيعيًا هو رحلة روتينية مستمرة وليس نتيجة بين يوم وليلة، ما بين الاهتمام بالتغذية، والترطيب، والوصفات الطبيعية، كلها خطوات مترابطة بإمكانها تحويل شعرك من باهت ومجهد إلى حريري وصحي بدون حرارة أو مواد ضارة. ومع الصبر والاستمرارية، ستحصلين على شعر ناعم طبيعيًا يعكس صحتك وعنايتك بنفسك.

في هذا التقرير، تقدم خبيرة العناية بالشعر، نصائح فعالة ومجربة لتنعيم الشعر طبيعيًا، تمنحه نعومة وصحة دون الحاجة لمكواة أو كيراتين.
 


أولًا: الاهتمام بتغذية الشعر من الداخل
 

قبل أي وصفة أو عناية خارجية، الشعر مثل النبات يحتاج تغذية صحيحة حتى ينمو قويًا ولامعًا. ومن أهم عناصر تغذية الشعر:


شرب الماء بانتظام
الماء يرطب فروة الرأس ويحافظ على لمعان الشعر. قلة شرب الماء تؤدي لجفاف وتقصف الشعر مهما كانت جودة منتجات العناية.
تناول الأطعمة الغنية بالبروتين
مثل البيض، السمك، العدس، والفاصوليا. البروتين هو المكوّن الأساسي للشعر ويقوي بصيلاته.
الدهون الصحية
مثل زيت الزيتون، الأفوكادو، والمكسرات، فهي تغذي الشعر من الداخل وتمنحه مرونة ولمعانًا.
الفيتامينات والمعادن
خاصة فيتامين E، فيتامين D، الحديد، والزنك. يمكن الحصول عليها من الطعام أو المكملات بعد استشارة الطبيب.

أطعمة ومشروبات لشعر صحي
أطعمة ومشروبات لشعر صحي

ثانيًا: اختيار روتين غسل لطيف وصحيح
 

الخطوة الأساسية لتنعيم الشعر تبدأ من طريقة غسله:
 اختيار شامبو خالٍ من السلفات والبارابين
هذه المواد تُجفف الشعر وتُفقده زيوته الطبيعية. يفضل استخدام شامبوهات طبيعية أو مخصصة للشعر الجاف والمتجعد.
 تقليل عدد مرات غسل الشعر
مرتين أسبوعيًا كافية للحفاظ على زيوت الشعر الطبيعية التي تمنحه الرطوبة.
 استخدام ماء فاتر بدلًا من الساخن
الماء الساخن يفتح طبقة الكيوتيكل ويزيد التجعيد والجفاف.

 

ثالثًا: الترطيب العميق بالكريمات والزيوت الطبيعية
 

الترطيب أساس تنعيم الشعر، ومن أفضل المكونات الطبيعية:
 زيت جوز الهند
يمتصه الشعر بسهولة ويغذيه بعمق. يمكن وضعه دافئًا على الشعر قبل الاستحمام بساعة.
 زيت الزيتون
ممتاز للشعر الكيرلي والمتطاير. يُستخدم كحمام زيت مرة أسبوعيًا.
 زيت الأفوكادو
يعيد للشعر لمعانه ومرونته ويغذي الأطراف المتقصفة.
بلسم طبيعي بالألوفيرا
الألوفيرا تعمل كبلسم فوري للشعر، تعطي نعومة وانسيابية:
اخلطي جل الألوفيرا مع ملعقة زيت جوز الهند وضعيه ساعة على الشعر.


القهوة أو النسكافيه للشعر الداكن
تعمل على تنعيم الشعر وإعطائه لمعانًا مذهلًا عند استخدامها في ماسك الشعر مع الزيوت.

وصفات طبيعية للشعر
وصفات طبيعية للشعر

رابعًا: أقنعة طبيعية لتنعيم الشعر
 

ماسك اللبن والزبادي
يحتوي على بروتينات تعيد بناء الشعر
الوصفة:
ملعقتان زبادي
ملعقة عسل
ملعقة زيت زيتون
يوضع نصف ساعة ويشطف، يعطي نعومة من أول مرة.
 ماسك البيض والعسل
مغذي ومقوي جذور الشعر، مثالي للشعر الضعيف والمتقصف.
 ماسك الموز المهروس
ممتاز للشعر الجاف، يعيد الترطيب ويمنح ملمسًا حريريًا.
الوصفة: موزة مهروسة + ملعقة زيت لوز

 

خامسًا: خطوات عملية للعناية اليومية
 

 تمشيط الشعر وهو شبه مبلل
ابتعدي عن تمشيطه وهو جاف حتى لا يتعرض للتكسر.
 استخدام مشط خشبي
يساعد على توزيع الزيوت الطبيعية بشكل أفضل.
 تطبيق سيروم طبيعي منزلي
مثل خليط جل الألوفيرا وزيت الأرغان، يوضع بعد الاستحمام.
 لف الشعر بعد الاستحمام
استخدمي منشفة قطنية أو تيشيرت قطن لتجفيف الشعر، ثم لفيه ساعة لتثبيت النعومة.
 قص الأطراف بانتظام
كل ٦–٨ أسابيع لتقليل التقصف ومنح مظهر صحي.
 النوم على وسادة حرير
تقلل الاحتكاك وتموج الشعر، وتحافظ على النعومة.

سادسًا: تجنبي هذه الأخطاء

الإفراط في استخدام الزيوت الثقيلة على فروة الرأس
النوم على شعر مبلل
وضع مواد كيميائية مجهولة مثل فرد الكيراتين الرديء
استخدام مشط بلاستيك
تمشيط الشعر بعنف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنعيم الشعر تنعيم الشعر بالوصفات الطبيعية تنعيم الشعر من الطبيعة تنعيم الشعر وفرده طريقة تنعيم الشعر

مواد متعلقة

تعلمي اختيار الزيت المناسب للشعر حسب نوع فروة الرأس

فوائد ماء البصل للشعر وطرق التخلص من رائحته بسهولة

روتين أسبوعي لشعر صحي، بمواد طبيعية وبأقل تكلفة

الأكثر قراءة

النواب يبدأ مناقشة قرض بـ4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

الجبهة الوطنية يعلن أمناء التنظيم في البحيرة والإسكندرية

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

مصر للطيران تطلق حملة دعائية دولية غير مسبوقة للترويج للمتحف المصري الكبير

ضحكوا على الناس، علاء مبارك يكشف سر صورته وشقيقه جمال في حفل افتتاح المتحف الكبير

موعد عرض مسلسل "كارثة طبيعية" الحلقة 4

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإسكندرية تحفظ الود، حكايات عمة وخال سيدي إبراهيم الدسوقي

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن عمرو بن حرام تنبأ باستشهاده وكلمه الله بغير حجاب

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية