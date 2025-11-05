مصر في القمة الأفريقية ببوتسوانا: التنمية العادلة لن تتحقق دون صون موارد القارة

18 حجم الخط

شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ممثلًا عن جمهورية مصر العربية، في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية للتنوع البيولوجي، التي استضافتها مدينة غابورون بجمهورية بوتسوانا خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري، بمشاركة فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا، وعدد من كبار المسؤولين الأفارقة والدوليين.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، نقل الدكتور علي أبو سنة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره البوتسواني، متمنيًا لبلاده المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدًا أن القارة الأفريقية تمتلك فرصة تاريخية لتعزيز ريادتها العالمية في أجندة التنوع البيولوجي، بفضل غناها الطبيعي ومعارفها التقليدية ومجتمعاتها المتناغمة مع الطبيعة.

مصر تدعو لتوحيد الصوت الأفريقي في حماية التنوع البيولوجي

وأشار أبو سنة إلى أن مساهمة الدول الأفريقية الجماعية في تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي ستكون حاسمة في ضمان نجاح الجهود الدولية، مشددًا على أهمية توحيد صوت أفريقيا لضمان نتائج عادلة ومتوازنة في المفاوضات المستقبلية الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة.

وأوضح أن القمة الأفريقية للتنوع البيولوجي تمثل منصة رفيعة المستوى لدعم أولويات القارة في مجالات الحوكمة البيئية، تعبئة الموارد، وتعزيز الشراكات الإقليمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجلسات الفنية تركز على قضايا حفظ التنوع البيولوجي من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التدفقات المالية وآليات التمويل المبتكرة، إضافة إلى تمكين المجتمعات المحلية وبناء القدرات الأفريقية في هذا المجال.

دعم مصري شامل للاتحاد الأفريقي والشراكات البيئية

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة دعم مصر الكامل للاتحاد الأفريقي ومفوضيته، والتزامها بتعزيز الاستثمارات القائمة على الطبيعة وفتح آفاق التمويل الأخضر والمبتكر، مع ضمان الاتساق بين الاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل المناخية وأهداف تحييد تدهور الأراضي.

كما أشار إلى أن مصر، خلال استضافتها لكل من مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي ومؤتمر المناخ COP27، عملت على الربط بين قضايا المناخ والتنوع البيولوجي، من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، وتبني نماذج تنموية تدعم المشاركة المجتمعية والنمو الأخضر.

تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في مصر

وأضاف الدكتور علي أبو سنة أن مصر حدثت استراتيجيتها الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة عملها، وفق منهجية متكاملة تراعي الواقع الوطني وتستند إلى مشاركة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع العلمي والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية والمرأة والشباب.

كما أعدت مصر خطة وطنية لتمويل التنوع البيولوجي تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في الموارد الطبيعية وتوسيع آليات التمويل المستدام، دعمًا للاقتصاد الحيوي الأخضر.

وشدد أبو سنة في ختام كلمته على أن مستقبل أفريقيا وقدرتها على تحقيق تنمية عادلة لن يتحقق دون حماية تنوعها البيولوجي واستدامة مواردها الطبيعية، داعيًا إلى توحيد الجهود والعمل الجماعي لوضع التنوع البيولوجي في صميم أجندة ازدهار القارة.

وأكد أن مصر تتطلع إلى قمة ناجحة تسفر عن نتائج مثمرة تخدم مصالح الشعوب الأفريقية والأجيال القادمة.

