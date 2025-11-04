أخبار مصر اليوم: الإعلان عن 4000 فرصة عمل للشاب بهيئة الإسعاف.. نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحى.. الصحة تكشف حقيقة نقص أدوية الكلى

أخبار مصر اليوم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

أعلن المتحف المصري الكبير إطلاق خدمة الدليل الصوتي ضمن خدماته الحديثة المقدّمة للزوار، وذلك بالتزامن مع بدء استقبال المتحف للزوار من الجمهور اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025، ومع الاحتفال بذكرى اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن خدمة الدليل الصوتي توفر للزائرين تجربة معرفية ثرية ورحلة متكاملة داخل قاعات العرض، من خلال التعريف بمجموعة مختارة من أبرز القطع الأثرية التي يحتضنها المتحف، بما يساهم في تعزيز فهم الزائرين للتاريخ والحضارة المصرية القديمة بطريقة حديثة وجذابة.

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن موافقة صندوق المناخ الأخضر خلال جلسته رقم (43) المنعقدة بمدينة إنتشون في كوريا الجنوبية، على تمويل برنامج صندوق نوفاستار الاستثماري الثالث، وهو صندوق رأس مال استثماري بقيمة 200 مليون دولار مخصص لدعم مشروعات المناخ في إفريقيا، وعلى رأسها مصر.

وأوضحت الوزيرة أن مصر ستحصل على 50 مليون دولار من إجمالي التمويل، يتم توجيهها للاستثمار في الشركات التي تركز على التكنولوجيا المناخية الزراعية.

يستعد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء كلمة مصر بعد قليل، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال فعاليات "القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية" التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي مشاركة رئيس الوزراء في هذه القمة الهامة لتسليط الضوء على رؤية مصر وجهودها المتواصلة في مجال التنمية الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات واسعة النطاق تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة هيئة الإسعاف المصرية لتعيين ( 2500) في وظيفة مساعد أخصائي خدمات إسعافية ثالث، وعدد ( 1000) في وظيفة أخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة ثالث، و(500) في وظيفة فني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة رابع، طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وحدد الإعلان الشروط التي يجب توافرها فيمن يتقدم للوظائف المُعلن عنها

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية لـ الحج السياحي لموسم هذا العام 1447هـ / 2026م والتي تم إجراؤها بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك وفقًا لمًا أقرته الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي والتي اعتمدها شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وتم إجراء القرعة إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج.

وشارك في الحضور خلال الإعلان عن النتيجة عدد من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة، وممثلين عن كل من الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ووزارة الداخلية ممثلة في قطاع الشئون الإدارية.

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن فصل الخريف يتميز بالتغيرات الحادة والسريعة، لأنه فصل انتقالى ينقلنا من فصل الصيف الحار الرطب إلى فصل الشتاء البارد الممطر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه في بعض الأحيان يتخلل فصل الخريف موجات حارة وفى أحيان أخرى يتخلله موجات ماطرة وهذا ما شهدناه اليوم وأمس، حيث كانت الأجواء أمس أجواء ماطرة مصحوبة بغطاء سحابى كثيف وضربات من البرق والرعد على بعض المناطق.

أكدت وزارة الصحة والسكان توافر جميع أدوية الكلى بشكل كامل ضمن خدمات التأمين الصحي، بعد تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن نقص عقار "الإيبوتين" المستخدم في علاج أمراض الكلى، مما أدى إلى قلق المنتفعين بخدمات الهيئة.

وقال د. حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، إن أدوية الكلى متوفرة بشكل كامل، دون أي أعباء مالية على المرضى، مشيرًا إلى أن الكمية الشهرية المصروفة من عقار "الإيبوتين" تصل إلى 150 ألف سرنجة لمرضى الكلى.

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال التجهيز والاستعدادات الجارية لإقامة مهرجان التمور المصرية الثامن بالواحات البحرية، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2025 بمركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.

وأكد المحافظ أن الاستعدادات تسير على قدم وساق للانتهاء من تجهيز الباكيات المخصصة للعارضين واستكمال أعمال الإنارة والتجميل وتنسيق الموقع من الداخل والخارج، مشيرًا إلى أنه يتم إضافة عناصر جمالية تعكس الطبيعة الفريدة للواحات البحرية، بما يضمن خروج المهرجان بصورة مشرفة تليق باسم محافظة الجيزة وتاريخها العريق.

