الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحالف ANSO الدولي يجدد الثقة بالمركز القومي للبحوث

رئيس المركز القومي
رئيس المركز القومي للبحوث، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلن تحالف المنظمات العلمية الدولية (ANSO) تجديد ثقته بالمركز القومي للبحوث، باختياره عضوًا بمجلس إدارة التحالف خلال اجتماعه السنوي الذي عُقد في بكين – الصين في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2025.

وقد مثّل مصر في الاجتماع الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، الذي أكد أن هذا التجديد يعكس المكانة المرموقة التي حققها المركز على مدى سنوات من العمل البحثي المتميز والتعاون الدولي الفعّال.

يُذكر أن المركز القومي للبحوث انضم إلى تحالف ANSO عام 2018، ليكون من أوائل المؤسسات الأفريقية المنضمة إلى هذا الكيان العلمي الرائد، الذي يضم أكثر من 60 مؤسسة بحثية وأكاديمية عالمية من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

ويُعد تحالف ANSO (Alliance of International Science Organizations) مبادرة علمية عالمية أطلقتها الأكاديمية الصينية للعلوم (CAS)، ويهدف إلى تعزيز التعاون البحثي الدولي، وبناء القدرات، ودعم الابتكار لمواجهة التحديات العالمية في مجالات الزراعة والطاقة والبيئة والصحة والتنمية المستدامة.

وخلال كلمته في الاجتماع، أكد الدكتور ممدوح معوض أن تجديد عضوية المركز يعكس اعترافًا دوليًا متجددًا بمكانة البحث العلمي المصري، ويؤكد دور المركز الريادي في دعم العلوم التطبيقية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات البيولوجيا والزراعة والطاقة والبيئة.

كما أوضح أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين المصريين للاستفادة من برامج الزمالة والتبادل العلمي والمشروعات البحثية المشتركة التي ينظمها التحالف، خاصة في مجالات الزراعة الذكية، وإدارة الموارد الطبيعية، والابتكار التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي.

وأشار رئيس المركز إلى أن تجديد العضوية يأتي متسقًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويعزز دور البحث العلمي في تحقيق اقتصاد المعرفة والابتكار، مؤكدًا أن المركز القومي للبحوث سيواصل العمل على توسيع شراكاته الدولية والمساهمة في إيجاد حلول علمية للتحديات الإقليمية والعالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز القومي للبحوث تحالف ANSO البحث العلمي في مصر الأكاديمية الصينية للعلوم التعاون الدولي العلمي رؤية مصر 2030 الزراعة الذكية التنمية المستدامة الابتكار التكنولوجي

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يشهد القرعة الإلكترونية لتخصيص 1700 مدفن جاهز بطريق الفيوم

وزارة البيئة تطلق أول حملة توعوية لدمج ذوي الهمم في العمل البيئي بجزيرة الجفتون

ضبط مصنع لإنتاج الأسمدة المغشوشة في مركز الصف بالجيزة

أخبار مصر اليوم: الإعلان عن 4000 فرصة عمل للشاب بهيئة الإسعاف.. نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحى.. الصحة تكشف حقيقة نقص أدوية الكلى

الجيزة تواصل جهودها لتنظيم سير التكاتك وتحسين الخدمات في مركز العياط

محافظ الجيزة يتابع استعدادات انطلاق مهرجان التمور المصرية الثامن 2025

محافظ الجيزة يلزم أحد المواطنين بإزالة خزانات مياه تسببت في تلفيات بالعقار

محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحي بـ«أرض النجوم» في بولاق الدكرور

الأكثر قراءة

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

تفاصيل ضبط المتهم في فيديو قطع اليد بالدقهلية، النيابة تبدأ التحقيق مع الجاني وجراحة عاجلة للضحية

بعد خطابه بالمصرية، علاء مبارك يعلق على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء 5-11-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-11-2025 بالأسواق

تعرف على سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل سجود التلاوة سنة أم فرض؟ وما الذي يقوم مقامه؟ الإفتاء تجيب

الحب في زمن النبوة، لمحات من قصة مغيث وبريرة

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

المزيد
الجريدة الرسمية