تحالف ANSO الدولي يجدد الثقة بالمركز القومي للبحوث

18 حجم الخط

أعلن تحالف المنظمات العلمية الدولية (ANSO) تجديد ثقته بالمركز القومي للبحوث، باختياره عضوًا بمجلس إدارة التحالف خلال اجتماعه السنوي الذي عُقد في بكين – الصين في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2025.

وقد مثّل مصر في الاجتماع الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، الذي أكد أن هذا التجديد يعكس المكانة المرموقة التي حققها المركز على مدى سنوات من العمل البحثي المتميز والتعاون الدولي الفعّال.

يُذكر أن المركز القومي للبحوث انضم إلى تحالف ANSO عام 2018، ليكون من أوائل المؤسسات الأفريقية المنضمة إلى هذا الكيان العلمي الرائد، الذي يضم أكثر من 60 مؤسسة بحثية وأكاديمية عالمية من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

ويُعد تحالف ANSO (Alliance of International Science Organizations) مبادرة علمية عالمية أطلقتها الأكاديمية الصينية للعلوم (CAS)، ويهدف إلى تعزيز التعاون البحثي الدولي، وبناء القدرات، ودعم الابتكار لمواجهة التحديات العالمية في مجالات الزراعة والطاقة والبيئة والصحة والتنمية المستدامة.

وخلال كلمته في الاجتماع، أكد الدكتور ممدوح معوض أن تجديد عضوية المركز يعكس اعترافًا دوليًا متجددًا بمكانة البحث العلمي المصري، ويؤكد دور المركز الريادي في دعم العلوم التطبيقية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات البيولوجيا والزراعة والطاقة والبيئة.

كما أوضح أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين المصريين للاستفادة من برامج الزمالة والتبادل العلمي والمشروعات البحثية المشتركة التي ينظمها التحالف، خاصة في مجالات الزراعة الذكية، وإدارة الموارد الطبيعية، والابتكار التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي.

وأشار رئيس المركز إلى أن تجديد العضوية يأتي متسقًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويعزز دور البحث العلمي في تحقيق اقتصاد المعرفة والابتكار، مؤكدًا أن المركز القومي للبحوث سيواصل العمل على توسيع شراكاته الدولية والمساهمة في إيجاد حلول علمية للتحديات الإقليمية والعالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.